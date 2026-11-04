부산시, 사회적경제기업 공공시장 진출 지원…부산 사회적경제 공공구매 페어

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 5일 사회적경제기업 공공구매 페어를 개최했다
- 지역 기업 28곳이 참여해 제품 전시·판매와 설명회를 진행했다
- 공공구매 확대 기여 기관·기업에 부산시장 표창 14점을 수여했다
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공공부문 이해도 향상과 접점 확대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 전시와 판매를 통해 사회적경제기업의 공공시장 진출 지원에 나선다.
시는 5일 오전 10시 남구 부산국제금융센터(BIFC)몰 광장과 한국남부발전 본사 4층 강당에서 사회적경제기업 판로 확대를 위해 '2026 하반기 부산 사회적경제 공공구매 페어'를 개최한다고 4일 밝혔다.
사회적경제기업은 사회적기업과 협동조합, 마을기업, 자활기업 등을 포함한다.
행사에는 지역 사회적경제기업 28곳과 부산시, 구·군, 공사·공단, 출자·출연기관, 이전 공공기관의 구매 담당자가 참여한다. BIFC몰 광장에서는 오전 10시부터 오후 5시까지 제품 전시·판매 마켓이 운영된다. 참여 기업들은 생활용품과 식품 등 자체 제품을 선보인다.
공공구매 활성화 설명회와 표창 시상식은 한국남부발전 본사 4층 강당에서 진행된다. 시상식은 오후 2시부터 30분간 열리며, 공공구매 확대와 사회적경제기업 육성에 기여한 기관과 기업에 부산시장 표창 14점이 수여된다.
이어 오후 2시 30분부터 4시 30분까지 공공구매 설명회가 열린다. 지자체와 사회적경제기업의 협업 사례를 공유하고 공공기관 구매 담당자를 대상으로 우선구매 제도를 안내한다.
시는 이번 행사를 통해 공공기관과 지역 기업 간 접점을 넓히고 사회적경제기업 제품에 대한 공공부문의 이해를 높일 계획이다.
시는 지난 9월부터 10월까지 행사 참가 기업을 모집했으며 모집 대상에는 부산 소재 사회적경제기업과 공유기업, 소셜벤처 등이 포함됐다.
ndh4000@newspim.com