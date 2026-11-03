장나라·박해진, '굿파트너2'서 이혼계 원톱 경쟁…불꽃 튀는 라이벌전

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 장나라와 박해진이 '굿파트너2'에서 이혼 전문 로펌의 대표 변호사로 만난다.

오는 20일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 측은 3일, '법무법인 리봄'의 대표 변호사 차은경(장나라)과 '법무법인 태수'의 대표 변호사 박태수(박해진) 사이 치열한 경쟁을 예고하는 2차 티저 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 굿파트너 티저. [사진=SBS 굿파트너] 2026.11.03 moonddo00@newspim.com

'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 이혼 후에도 계속되는 삶, 정답 없는 인생의 갈림길에서 차선 중의 최선을 선택하는 변호사들의 이야기가 짜릿한 카타르시스와 공감을 선사한다.

2차 티저 영상은 같은 건물, 바로 위아래 층에 자리 잡은 두 로펌의 정면 승부를 예고하며 호기심을 자극한다. 법원 맞은편 명당에 국내 유일무이한 이혼 전문 로펌 '법무법인 리봄'을 개업하고 승승장구하던 차은경. 그러나 그의 바로 위층에 '법무법인 태수'라는 예상치 못한 경쟁자가 둥지를 튼다. 여기에 반값 수임료를 앞세워 고객을 흡수하려는 박태수의 영업 전략은 만만치 않은 라이벌의 등장을 짐작게 한다.

무엇보다 눈길을 끄는 건 두 대표 변호사의 범상치 않은 신경전이다. 마주칠 때마다 "은경아, 나 기억 안 나?"라며 아는 체하는 박태수지만, 능청스레 다가오는 그가 반가울 리 없는 차은경은 "변호사 맞아? 아주 말세야, 말세"라며 불편한 기색을 드러낸다. 그러나 어디를 가나 마주치는 것도 모자라 사사건건 신경을 긁는 박태수에 차은경은 결국 참지 못한다. "얼마면 돼요? 내가 만족할 만큼 쳐 드릴게요"라고 맞불을 놓는 차은경, 눈 하나 깜짝하지 않고 "그대로네"라며 재미있다는 듯 바라보는 박태수의 모습은 과거부터 이어진 두 사람의 악연을 더욱 궁금하게 만든다. 가장 가까운 곳에서 서로의 영역을 위협하게 된 두 로펌. 과연 두 사람은 서로에게 '배드 파트너'가 될지, 서로를 인정하는 '굿 라이벌'이 될지, 이혼계 원톱 자리를 둘러싼 치열한 경쟁에 기대가 쏠린다.

장나라는 개업 3년 만에 50명 규모의 로펌으로 성장한 '법무법인 리봄'의 대표 변호사 '차은경'으로 돌아온다. 여전히 냉철하고, 한 수 앞을 내다보는 차은경은 의뢰인의 이혼을 인생의 끝이 아닌 새로운 시작으로 만들 최선을 찾는 이혼 전문 변호사. '리봄'에서 승승장구를 이어오던 그는 라이벌 '박태수'라는 변수를 맞이하게 된다. 박해진은 '리봄'과 이혼계 원톱을 다투는 '법무법인 태수'의 대표 변호사 '박태수'로 활약한다. 구독자 20만명의 채널 '법대로 태수'로 대중의 인지도를 쌓은 남다른 사업 감각은 물론, 원하는 것을 위해서라면 거침없이 돌진하는 그는 차은경과 라이벌로 사사건건 부딪힌다.

한편, SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 20일 밤 9시 50분에 첫 방송된다

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