충북교육청 정영주 주무관, 공직문학상 시 부문 은상 수상

AI 핵심 요약beta
- 정영주 주무관이 3일 공직문학상 시 부문 은상을 수상했다
- 정 주무관은 작품 ‘벽지의 무늬’로 인사혁신처장상을 받았다
- 작품은 가족의 기억과 일상에 쌓인 시간의 의미를 담았다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청 정영주 주무관이 공직문학상 시 부문 은상을 받았다.
도 교육청은 교육활동보호센터에 근무하는 정 주무관이 3일 세종시립도서관에서 열린 '2026년 공직문학상' 시상식에서 작품 '벽지의 무늬'로 인사혁신처장상을 수상했다고 밝혔다.
올해 29회째인 공직문학상은 공직자의 문학적 재능을 발굴하고 창의적인 공직문화를 조성하기 위해 인사혁신처와 공무원연금공단이 공동 운영하는 공모전이다.
올해는 시·시조·수필·소설 등 순수문학 6개 부문과 공직윤리·공직공감 등 2개 부문에 모두 2051편이 출품됐다.
지난해보다 339편 늘어난 규모다.
심사를 거쳐 대상 1편, 금상 6편, 은상 20편, 동상 20편 등 47편이 수상작으로 선정됐다.
정 주무관의 수상작 '벽지의 무늬'는 한 가족의 삶을 지켜본 벽지를 소재로 가족의 기억과 일상에 축적된 시간의 의미를 담은 작품이다.
아이들이 자라며 남긴 흔적과 손때를 통해 평범한 일상 속 가족의 관계를 시적으로 풀어냈다.
정 주무관은 "아이들과 책을 읽고 이야기를 나누던 평범한 시간이 글을 쓰는 힘이 된 것 같다"며 "앞으로도 책과 글을 가까이하며 생각의 폭을 넓히고 그 경험을 업무에도 이어가고 싶다"고 말했다.
baek3413@newspim.com