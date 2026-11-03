충주시, 한국의료기기안전정보원 유치 총력…이전 후보지 제안

AI 핵심 요약beta
- 충주시는 3일 의료기기안전정보원 본부를 찾아 이전을 공식 건의했다
- 충주지식산업센터의 즉시 입주와 의료·산업 인프라 연계를 강조했다
- 시는 정보원 유치로 지역 의료기기 산업 경쟁력을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시가 한국의료기기안전정보원 유치를 위해 이전 비용 절감과 의료·산업 인프라 연계 등을 앞세워 막바지 설득에 나섰다.
충주시는 3일 서울 구로구 정보원 본부를 방문해 관계자와 면담하고 충주 이전을 공식 건의했다고 밝혔다.
이날 시는 서충주신도시에 있는 충주지식산업센터를 이전 후보지로 제시했다.
즉시 입주가 가능해 이전 기간과 비용을 줄일 수 있다는 점을 강조했다.
지역 대학과 전문인력 양성, 건국대 충주병원·충주의료원 등 의료기관과의 협력, 주거·교육 등 정주 여건도 유치 근거로 내세웠다.
특히 충주지식산업센터가 연구시설이 집적된 미래산업 제1연구단지에 위치한 점도 강점으로 꼽았다.
고등기술연구원 충청캠퍼스와 미래차 전장부품 시험인증센터 등이 입주해 있으며 바이오소재시험평가센터와 근골격계 의료기기실증센터도 들어설 예정이다.
시는 의료기기 관련 기관과 기업이 집적된 지역 특성을 활용해 정보원 이전을 산업 경쟁력 강화로 연결한다는 구상이다.
이현섭 신성장산업과장은 "충주는 국토 중심부에 위치해 공공기관 지방 이전 취지에 부합하는 지역"이라며 "유치를 위해 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com