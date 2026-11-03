청주시, SK하이닉스 신규 공장 공업용수 공급 추진…894억 투입

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 3일 SK하이닉스 공장용수 공급사업 4단계를 추진했다
- P&T7·M17에 하루 14만9000㎥ 공급할 관로 8.8㎞를 설치한다
- P&T7은 2027년, M17은 2028년 하반기부터 용수를 공급한다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 SK하이닉스 신규 반도체 공장인 P&T7과 M17의 가동에 맞춰 하루 14만9000㎥ 규모의 공업용수 공급시설 구축에 나섰다.
시는 SK하이닉스 추가공장 공업용수 공급사업 4단계를 추진 중이라고 3일 밝혔다.
사업은 청주테크노폴리스에 들어서는 P&T7(투자 규모 20조 원)과 M17(80조 원)에 안정적으로 공업용수를 공급하기 위한 것으로 총 8.8㎞의 송·배수관로를 설치하는 것이다.
시는 지난 10월 14일 SK하이닉스와 894억 원 규모의 원인자 부담금 협약을 체결했다.
공장 건설 일정에 맞춰 시설을 단계적으로 준공하고 P&T7은 2027년 하반기, M17은 2028년 하반기부터 각각 용수를 공급할 계획이다. 현재 공장 예정지 주변 SK로와 LG로에서는 배수관로 매설공사가 진행되고 있다.
시는 공사에 따른 교통 불편을 줄이기 위해 2027년 3월까지 주간 2개 차로, 야간(오후 9시~다음 날 오전 6시) 3개 차로를 통제한다.
시 관계자는 "공장 건립 일정에 맞춰 공업용수를 공급해 대규모 반도체 투자사업이 차질 없이 진행되도록 하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com