고창군, '세계자연유산 고창갯벌' 세대별 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 2일 고창갯벌 체험형 홍보프로그램을 운영했다
- 세계유산학교·청년캠프·사운드워킹에 500여명이 참여했다
- 군은 11월 말 해양쓰레기 활용 전시회를 개최한다
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11월 말 '고창갯벌 뉴락 프로젝트' 전시회 개최…해양쓰레기 활용 생태예술 작품
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 세계자연유산인 고창갯벌의 생태적 가치를 알리고 자연유산 보전 의식을 높이기 위해 세대별 체험형 홍보 프로그램을 운영했다고 2일 밝혔다.
군은 국가유산청 공모사업인 '세계유산 홍보지원사업 및 활용프로그램'을 통해 고창갯벌 세계유산학교, 청년캠프, 사운드워킹 등 3개 프로그램을 진행, 500명 이상이 참여해 갯벌의 생태적 가치와 보전의 중요성을 체험했다.
세계유산학교는 아기 새 교실, 어린이 레인져스, 가족 프로그램, 시니어 교실 등으로 구성됐다.
참가자들은 놀이와 미술, 생태체험, 해양쓰레기 업사이클링 등을 통해 갯벌 생태계를 배우고 자연유산 보전의 필요성을 이해하는 시간을 가졌다.
청년캠프에서는 청년들이 직접 갯벌을 탐방하고 생태관광 프로그램을 기획하며 자연유산의 지속가능한 활용 방안을 모색했다. 일상에서 벗어나 갯벌의 생태와 매력을 경험하는 기회도 마련됐다.
사운드워킹 참가자들은 탐방 코스를 걸으며 사운드 키트를 활용해 바람과 물결 등 자연의 소리에 집중했다. 갯벌의 풍경과 소리를 오감으로 체험하며 세계자연유산의 가치를 느끼도록 했다.
군은 오는 11월 말 어린이 레인져스 활동과 연계한 '고창갯벌 뉴락 프로젝트' 전시회도 개최할 예정이다.
어린이들이 생태예술가와 함께 해양쓰레기를 활용해 제작한 작품을 선보이며 자원 재활용의 가능성과 해양환경 보전의 중요성을 전달할 계획이다.
나윤옥 고창군 세계유산과장은 "고창갯벌을 직접 배우고 경험하는 과정이 자연유산의 가치를 이해하고 보전의 필요성을 함께 생각하는 계기가 됐다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com