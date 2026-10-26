체육공단, 시민과 올림픽 공원 생물 다양성 탐사 프로그램 운영

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 '시민과 함께하는 올림픽 공원 생물 다양성 탐사 프로그램'을 운영한다.

[서울=뉴스핌] 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 '시민과 함께하는 올림픽 공원 생물 다양성 탐사 프로그램'을 운영한다.[사진=서울올림픽기념국민체육진흥공단] 2026.10.26 willowdy@newspim.com

해당 프로그램은 국제올림픽위원회(IOC)와 국제자연보전연맹(IUCN)이 공동으로 추진하는 '자연을 위한 스포츠(Sports for Nature)'의 가입을 계기로 마련됐다. 체육공단은 이 프로그램을 통해 이에스지(ESG) 경영 실천 및 미래세대를 위한 올림픽공원의 지속가능성 제고에 힘쓸 예정이다.

이 프로그램은 오는 11월까지 시민이 직접 생물을 관찰·기록하는 시민 과학플랫폼 '네이처링'을 활용해 진행된다. 참여자는 공원에서 관찰한 동·식물을기록하고 공유하며, 공원의 생물 정보를 함께 쌓아가게 된다.

체육공단은 지난 24일 시민 21명과 함께 발대식을 열고, 조류·곤충·식물 분야 전문가와 함께 탐사를 진행했다. 이후 다음달 중순까지는 시민 자율 탐사가 이어지고, 다음달 말에 탐사 결과를 공유하는 행사로 마무리될 예정이다.

체육공단 관계자는 "올림픽공원은 1988 서울올림픽의 유산이자 도심 속 소중한 자연 공간이다. 시민과 함께 올림픽공원 내 생물 다양성의 가치를 높이고, 이번 사례가 해외에 소재한 올림픽공원에 모범이 될 수 있도록 노력을 이어가겠다"고 전했다.

한편, 체육공단은 이번 프로그램 결과와 운영 경험을 바탕으로 탐사 모델을 마련해 해외 올림픽공원에 공유할 예정이다. 이어 시민 참여형 탐사 모델을 지속적으로 발굴해 국민이 체감할 수 있는 친환경 도시공간 조성에 앞장설 계획이다.

willowdy@newspim.com