국민체육진흥공단, 대한민국 컴플라이언스 어워즈 '리더십상' 수상

AI 핵심 요약beta
- 체육진흥공단은 8일 준법·윤리경영 성과로 리더십상을 받았다
- 하형주 이사장 취임 후 내부통제와 전담 부서를 강화했다
- 현장 소통으로 청렴 문화 확산을 추진한 점을 인정받았다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 준법·윤리경영 체계 강화 성과를 인정받아 대한민국 컴플라이언스 어워즈에서 리더십상을 받았다.
체육공단은 지난 8일 서울 대한상공회의소에서 열린 '제6회 대한민국 컴플라이언스 어워즈'에서 컴플라이언스 리더십상을 수상했다고 15일 밝혔다.
한국컴플라이언스가 주관하는 대한민국 컴플라이언스 어워즈는 준법경영 체계 발전과 관련 문화 확산에 기여한 기관 등을 선정해 시상한다.
컴플라이언스 리더십상은 조직 내 준법 문화 정착과 확산을 위해 리더십을 발휘한 기관장에게 수여된다.
체육공단은 하형주 이사장 취임 이후 내부통제를 강화하고 기관장 산하에 준법·윤리 전담 부서를 설치했다. 현장 부서와의 소통을 통해 청렴 문화 확산을 추진한 점도 평가받았다.
하 이사장은 "이번 수상은 투명하고 공정한 업무 처리를 위해 모든 임직원이 노력한 결과"라며 "앞으로도 국민 눈높이에 맞는 윤리적 기준을 적용하고 현장과 지속해서 소통하겠다"고 말했다.
football1229@newspim.com