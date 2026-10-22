'선수단 관리 논란' 정성숙 유도대표팀 감독, 사퇴 뜻 밝힌지 10일 만에 사임서 제출

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 아이치·나고야 아시안게임 등에서 선수 관리 문제 논란을 빚은 유도대표팀 정성숙 감독이 사임했다.

대한유도회는 22일 "정성숙 감독이 정수진의 계체 탈락과 세계선수권대회 항공편 지연 탑승 등에 관한 책임을 지고 사직서를 제출했다. 사직서는 관련 절차를 거쳐 수리될 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정성숙 유도대표팀 감독. [사진 = MBC 캡쳐] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

정 감독이 이끈 유도대표팀은 아이치·나고야 아시안게임에서 선수 관리에 허점을 드러냈다. 당시 정 감독을 비롯한 코치진은 여자 48㎏급에 출전할 예정이었던 정수진이 경기 당일 무작위 계체 대상에 오른 것을 인지하지 못하고 음식물 섭취를 권해 실격 처분을 야기했다.

정수진이 아시안게임 후 개인 SNS에 "한국으로 돌아가는 길에 (정성숙)감독님께서 저에게 이대로 마무리가 돼야 조용히 끝낼 수 있다고 말씀하셨다"며 관련 사건을 덮으려는 회유가 있었다고 폭로했다.

이 외에도 정 감독은 아시안게임 직후 열리는 국제유도연맹(IJF) 세계선수권대회가 열리는 아제르바이잔으로 이동하던 중에도 아랍에미리트 두바이 국제공항에서 경유하던 중 식사를 하다가 비행기를 놓쳤다. 결국 일부 선수가 공항에서 수 시간 동안 대기해 불편을 겪었고, 컨디션 관리에 차질이 빚어졌다.

이후 정 감독은 지난 13일 세계선수권대회를 마치고 귀국하던 중 취재진에 사퇴하겠다는 뜻을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 유도대표팀 정성숙감독(우측)이 지난 2026년 대한체육회 체육상에서 지도부문 최우수상을 받았다. [사진=대한체육회] 2026.10.22 willowdy@newspim.com

하지만 정 감독은 바로 사직서를 내지 않았다. 대한유도회도 지난 16일 경기력향상위원회에서 정 감독을 해임하는 대신 이달 31일을 끝으로 만료되는 정 감독과의 계약을 연장하지 않기로만 결론을 내렸다.

이마저 뒤늦게 드러나 논란이 되자, 정 감독은 그제서야 사직서를 냈다.

한편 대한유도회는 이날 서울 송파구 올림픽회관 회의실에서 아시안게임 및 세계선수권대회 평가회를 열고 재발 방지 대책을 논의했다. 유도회는 "대표팀과 협회 간 소통 창구를 구축하고 체중·감량 관리 및 계체 프로토콜을 정비하는 등 선수 관리 체계를 개선하기로 했다"고 입장을 냈다.

willowdy@newspim.com