대한유도회, 'AG 계체 논란' 정수진 6개월 출전 제한 구제…정성숙 감독은 계약 종료

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한유도회가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 계체 문제로 실격된 정수진의 국제대회 6개월 출전 제한을 구제하기로 했다. 선수 관리 부실 논란이 불거진 여자 유도대표팀 정성숙 감독은 계약 연장을 하지 않기로 했다.

대한유도회는 16일 제22차 경기력향상위원회를 열고 정수진의 국제대회 출전 제한 구제와 국가대표 지도자 계약 연장 여부 등을 심의·의결했다.

[서울=뉴스핌] 여자 유도 국가대표 정수진. [사진 = 대한체육회] 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

위원회는 정수진의 무작위 계체 탈락이 선수 본인의 실수가 아니라 지도자 측 잘못으로 발생했다는 점이 명확하다고 봤다. 이에 정수진에게 적용된 국제대회 6개월 출전 제한을 구제하기로 결정했다. 스포츠과학원을 통한 심리치료 지원 방안도 마련할 예정이다.

정수진은 지난달 30일 일본 나고야에서 열린 아시안게임 유도 여자 48㎏급 16강전에 앞서 경기 당일 무작위 계체에서 허용 체중을 100g 초과해 실격 처리 됐다.

정수진은 전날 공식 계체를 통과한 상태였다. 이후 지도자들로부터 추가 계체 대상자가 아니라는 잘못된 안내를 받고 음식을 섭취했다. 그러나 계체 종료 15분 전 자신이 대상자라는 사실을 알게 됐고 급하게 감량을 시도했지만, 출전이 불발됐다.

정수진은 지난 4일 자신의 SNS를 통해 당시 상황을 공개하며 지도자들의 선수 관리 문제를 직격했다. 정 감독도 지도자 측 실수로 발생한 일이라는 점을 인정하고 사과했다.

대한유도회는 관련 사안에 대한 추가 조사도 진행한다. 경기력향상위원회는 정수진의 계체 탈락 과정에서 제기된 회유·무마 문제와 세계선수권대회 항공편 지연 탑승 등에 대해 스포츠공정위원회의 추가 조사 및 조치를 건의하기로 했다.

조사 건의 대상에는 여자대표팀 감독과 코치, 트레이너, 선수 등이 포함됐다. 이와 함께 정 감독과 더불어 황희태 남자대표팀 감독, 다나카 미키 여자대표팀 코치는 계약 연장을 희망하지 않아 오는 31일 계약이 만료된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자 유도 대표팀 정수진. [사진=대한체육회] 2026.09.30 psoq1337@newspim.com

한편 남자대표팀 조구함·심지호 코치와 여자대표팀 권영우 코치는 오는 12월 31일까지 계약을 연장한다. 대한유도회는 12월 5~6일 도쿄 그랜드슬램과 18~21일 월드마스터스 출전을 고려해 일부 지도자의 계약을 연장했다고 설명했다.

또 지도자 공백을 최소화하기 위해 2027년 1월부터 임기가 시작되는 국가대표 지도자와 의료면허 소지자, 트레이너 등을 공개 채용한다. 지원서 접수는 11월 2일부터 12월 3일까지 진행된다.

football1229@newspim.com