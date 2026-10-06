정수진 계체 탈락 사태 일파만파…체육회 선수위 "지도자 책임 규명해야"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 경기 당일 계체를 통과하지 못해 출전이 무산된 유도 국가대표 정수진(용인대) 사태와 관련해 대한체육회 선수위원회가 철저한 진상 규명을 촉구했다.

김국영 위원장이 이끄는 대한체육회 선수위원회는 6일 성명을 내고 "여자 48㎏급 정수진의 계체 탈락과 관련해 깊은 우려를 표한다"라며 계체 대상자 확인 및 전달 과정과 지도자의 선수 관리 책임 등을 철저히 조사해야 한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자 유도 대표팀 정수진. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com

정수진은 지난달 30일 아시안게임 유도 여자 48㎏급 경기를 앞두고 실시된 경기 당일 무작위 계체에서 허용 체중을 100g 초과해 출전하지 못했다. 전날 공식 계체는 정상적으로 통과했지만 경기 당일 무작위 계체 대상에 포함되면서 문제가 발생했다.

정수진은 지난 4일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 당시 지도자로부터 잘못된 안내를 받았다고 주장했다. 경기 당일 아침 자신이 계체 대상인지 지도자에게 확인했지만 대상이 아니라는 답변을 받았고, 이후 경기 준비와 회복을 위해 음식과 음료를 섭취했다는 것이다.

정수진이 자신이 계체 대상이라는 사실을 알게 된 것은 계체 종료를 약 15분 앞둔 시점이었다. 급하게 체중 감량에 나섰지만 결국 기준을 100g 초과하면서 출전 기회를 잃었다.

선수위원회는 "해당 진술이 사실이라면 이번 사안을 단순한 선수 개인의 체중 관리 실패로 볼 수 없다"라고 지적했다. 이어 "계체 대상 여부를 정확하게 확인하고 선수에게 전달하는 것은 국가대표팀의 기본적인 선수 관리 업무이며, 계체 정보는 선수의 식사와 수분 섭취 등 경기 준비에 직접적인 영향을 미친다"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 여자 유도 국가대표 정수진. [사진 = 대한체육회] 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

다만 선수 개인의 책임이 전혀 없는 것은 아니라는 점도 짚었다. 선수위는 "국가대표 선수에게도 자신의 계체 여부와 경기 준비 상황을 최종적으로 확인할 책임이 없다고 할 수는 없다"면서도 "선수에게 책임을 묻기에 앞서 지도자와 협회의 정보 전달 및 선수 관리가 제대로 이뤄졌는지를 먼저 확인해야 한다"라고 밝혔다.

정수진이 주장한 사건 이후의 대응도 조사 대상으로 지목했다. 정수진은 사태 이후 자신에게 '조용히 마무리해야 한다'는 취지의 발언이 있었다고 주장했다. 선수위는 "이 같은 발언이 사실이라면 선수의 문제 제기와 권리 행사를 위축시킬 수 있는 사안인 만큼 가볍게 다뤄서는 안 된다"라고 강조했다.

선수위는 계체 대상자 선정과 확인, 선수에게 전달되는 전 과정은 물론 감독·코치의 책임 여부와 사건 이후 선수의 권리 및 명예가 침해됐는지까지 조사할 것을 요구했다. 과거 대표팀에서도 유사한 계체 문제가 발생했는지 살펴보고 국가대표팀의 계체 관리와 정보 전달 체계를 전면 점검해 재발 방지책을 마련해야 한다고 촉구했다.

대한유도회 역시 대표팀이 세계선수권 일정을 마치고 귀국한 뒤 정수진과 지도자를 대상으로 사실관계를 조사하고 계체 대상자 확인·전달 체계와 선수-지도자 간 소통 절차를 점검할 방침이다.

선수위원회는 "선수의 책임을 무조건 부정하지 않는다. 그러나 책임을 묻는다면 선수에게만 책임을 전가해서도 안 된다"라며 "정확한 사실을 밝히고 책임 있는 주체에게 합당한 책임을 묻는 것이 공정한 해결"이라고 밝혔다.

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