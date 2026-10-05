대한유도회, 정수진 계체 탈락 관련 사과…"개선 방안 마련"

세계선수권대회 후 사실관계 조사

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한유도회가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 발생한 정수진의 '100g 초과 계체 실격' 사태와 관련해 공식 사과했다.

대한유도회는 5일 보도자료를 통해 "정수진의 계체 탈락 관련 개인 입장문과 제기되고 있는 내용에 관해 심각성을 무겁게 인식하고 있다"며 "유도인과 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점에 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이번 논란은 지난달 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 유도 여자 48㎏급 16강전을 앞두고 벌어졌다. 전날 공식 계체를 통과했던 정수진은 경기 당일 오전 무작위로 진행된 추가 계체에서 허용 체중 50.4㎏을 100g 초과해 실격됐다. 당초 선수의 체중 관리 실패로 알려졌으나 정수진이 지난 4일 SNS를 통해 진실을 폭로하면서 파장이 커졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자 유도 대표팀 정수진. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com

정수진의 주장에 따르면 경기 당일 아침 감독과 코치진이 계체 추첨 결과를 확인한 뒤 자신이 대상이 아니라고 전달해 안심하고 음식을 섭취했다. 그러나 계체 종료 15분 전에야 대상이라는 사실을 뒤늦게 통보받았고 급히 식사를 토하고 머리카락까지 잘라가며 체중을 맞추려 했으나 결국 100g을 줄이지 못해 매트에 서보지도 못하고 탈락했다.

정수진은 지도자들의 무책임한 태도도 폭로했다. 그는 지도자들이 귀국 후 책임지겠다는 말만 남긴 채 남은 선수들을 지도하기 바빴고 귀국길 아침엔 감독으로부터 "이대로 마무리가 돼야 조용히 끝낼 수 있다"는 압박성 발언까지 들었다고 주장했다. 정성숙 유도대표팀 총감독은 "우리의 실수"라고 과오를 인정하면서도 "선수에게 미안하다고 사과했으며 대화 과정에서 오해가 생긴 것 같다"고 해명했다.

대한유도회는 현재 대표팀이 세계선수권대회에 참가 중인 점을 고려해 대회가 끝나는 대로 선수단이 귀국하는 즉시 사실관계를 면밀히 확인할 방침이다. 유도회는 "조사 결과를 바탕으로 관련 규정에 따라 필요한 조치를 하겠다"고 밝혔다.

이어 선수 관리와 국제대회 운영 체계를 전반적으로 손보겠다고 덧붙였다. 유도회는 "계체 대상자 확인 및 전달 체계, 선수와 지도자 간 보고와 소통 절차 등을 꼼꼼히 살펴 유사한 사례가 다시 발생하지 않도록 개선 방안을 마련하겠다"며 고개를 숙였다.

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