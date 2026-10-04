[2026AG] '100g 초과 실격' 유도 정수진의 폭로, "코치진이 계체 대상 아니라고 했다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 경기 당일 무작위 계체를 통과하지 못해 실격된 유도 국가대표 정수진(용인대)이 당시 상황을 직접 밝혔다. 지도진으로부터 자신이 계체 대상이 아니라는 잘못된 안내를 받은 뒤 음식을 섭취했고, 뒤늦게 대상자라는 사실을 알았다는 주장이다.

정수진은 4일 자신의 SNS를 통해 "무분별한 비판과 비난에 대해 정확한 사실과 입장을 말씀드리고자 한다"라며 장문의 글을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자 유도 대표팀 정수진. [사진=대한체육회] 2026.09.30 psoq1337@newspim.com

정수진은 지난달 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 유도 여자 48㎏급 16강에서 알리야 무미노바(타지키스탄)를 상대할 예정이었지만 경기 당일 무작위 계체에서 기준을 100g 초과해 실격됐다.

유도는 경기 전날 공식 계체를 실시한 뒤 경기 당일 오전 무작위로 선수를 선정해 다시 체중을 측정한다. 이때는 해당 체급 한계의 5%까지 초과가 허용된다. 48㎏급인 정수진은 50.4㎏까지 허용됐지만 50.5㎏을 기록한 것으로 알려졌다.

정수진은 전날 공식 계체를 통과한 뒤에도 무작위 계체에 대비해 경기 당일 아침까지 음식 섭취를 조절하며 50.4㎏에 체중을 맞췄다고 설명했다.

그러나 추첨 결과를 확인한 감독과 코치로부터 한국 선수 중 남자 선수 한 명만 대상이라는 이야기를 들었다고 주장했다. 정수진은 "혹시나 해서 다시 여쭤봤지만 걸리지 않았다고 했다"라고 밝혔다.

지도진의 말을 믿은 정수진은 경기 준비를 위해 죽 약 300g과 바나나 200g, 이온음료 600g 정도를 섭취했다. 이후 몸을 풀며 첫 경기를 준비하던 중 계체 종료를 불과 15분가량 남겨두고 자신이 대상자였다는 사실을 알게 됐다는 게 정수진의 설명이다.

그때부터 필사적인 감량에 들어갔다. 정수진은 "먹은 것을 모두 토하고 머리카락을 자르고 계속 뛰면서 마지막 순간까지 체중을 맞추기 위해 최선을 다했다"라고 밝혔다. 하지만 끝내 100g을 줄이지 못하면서 생애 첫 아시안게임을 한 경기도 뛰지 못한 채 마쳐야 했다.

정수진은 선수 본인의 책임도 인정했다. 그는 "국가대표 선수로서 계체 추첨 결과를 직접 확인하지 못한 것은 분명히 내 책임"이라면서도 "지금까지 그랬던 것처럼 선수가 지도자의 말씀을 따르는 것도 자연스러운 상황이었다"라고 설명했다.

대회 이후 대응에 대해서는 더 강한 문제를 제기했다. 정수진은 지도자들이 귀국 후 책임지겠다는 뜻을 전했지만 자신에게 비난이 쏟아지는 동안 정확한 경위가 알려지지 않았다고 주장했다.

특히 귀국 당일 감독으로부터 "이대로 마무리가 돼야 조용히 끝낼 수 있다"는 말을 들었다고 밝히며 사실상 사건을 무마하려 한 것 아니냐는 의혹도 제기했다.

정수진은 "내 잘못이 없다는 것을 말하려는 게 아니다. 적어도 있는 그대로의 사실이 전달됐으면 한다"라며 "마지막 15분 동안 울면서 토하고 머리카락까지 자르고, 무릎을 꿇고 시간을 달라고 빌었던 순간을 생각하면 비참하게 느껴진다"라고 토로했다.

이어 "다시 국가대표로 경기하지 못하게 되더라도 계체 탈락 선수로 낙인찍힌 채 운동을 이어가기보다 억울한 부분만큼은 정확하게 밝히고 싶었다"라고 강조했다.

대한유도회는 정수진의 주장에 대한 사실관계를 확인한 뒤 책임 소재를 가릴 방침이다. 대표팀이 세계대회를 마치고 13일 귀국하면 지도자들의 경위서 등을 토대로 평가위원회 등을 열어 후속 조치를 결정할 예정이다.

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