'계체 실격·항공편 환승 실패' 정성숙 유도대표팀 총감독, 선수 관리 논란에 사의

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 정성숙 유도 국가대표팀 총감독이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 발생한 계체 실격 사태와 세계선수권대회 이동 과정에서 불거진 선수단 관리 논란에 책임을 지고 사임 의사를 밝혔다.

정 총감독은 13일 아제르바이잔 바쿠에서 열린 2026 국제유도연맹(IJF) 세계선수권대회를 마치고 인천국제공항을 통해 귀국한 뒤 사퇴 의사를 전했다.

[서울=뉴스핌] 정성숙 유도 대표팀 감독. [사진 = MBC 캡쳐] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

정 총감독은 "모든 책임은 지도자한테 있다"라며 "정수진 선수와 가족에게 지도자들을 대표해, 관리자로서 다시 한번 미안하고 사죄의 말씀을 드린다"라고 고개를 숙였다.

논란은 지난 아이치·나고야 아시안게임에서 여자 48㎏급에 출전할 예정이었던 정수진(용인대)이 계체를 통과하지 못하면서 시작됐다.

정수진은 경기 전날 공식 계체를 통과했지만, 경기 당일 무작위 계체 대상자로 선정된 사실을 제때 전달받지 못했다. 이후 코치진의 안내에 따라 음식을 섭취했다가 체중 초과로 실격 처리됐다.

정수진은 대회 종료 후 자신의 SNS를 통해 지도자들의 잘못된 안내로 출전 기회를 잃었다고 주장했다. 다만 정 총감독은 계체 실격 사건을 조용히 무마하려 했다는 선수 측 주장에 대해서는 사실이 아니라고 반박했다.

선수단 관리 논란은 세계선수권대회에서도 이어졌다. 대표팀은 아제르바이잔으로 이동하던 중 아랍에미리트(UAE) 두바이 공항에서 환승 항공편을 놓쳤다. 이로 인해 일부 선수들이 공항에서 수 시간 동안 대기하면서 컨디션 관리에 차질을 빚었다.

정 총감독은 환승 실패가 식사 때문이라는 의혹에 대해서도 부인하며 이동 시간을 잘못 계산한 데 따른 문제였다고 해명했다. 대한유도회 관계자는 "정성숙 총감독이 일련의 일에 책임을 지겠다는 뜻을 전했다"라며 "공식 사임서를 제출하면 관련 절차를 밟을 예정"이라고 밝혔다.

대한유도회는 오는 16일 경기력향상위원회를 열어 정 총감독의 사임 문제와 다른 대표팀 지도자들의 연임 여부 등을 논의할 계획이다.

한편 이번 세계선수권대회 여자 78㎏ 이상급에서 금메달을 차지한 이현지(용인대)를 비롯한 대표팀 선수들도 이날 귀국했다.

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