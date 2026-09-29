[내일날씨] 오후 수도권·강원 비 소식…큰 일교차 유의

AI 핵심 요약beta
- 30일 중부지방과 전북에 비가 내리겠다.
- 낮부터 경기 북부·강원 북부 내륙에 시작했다.
- 아침 12~18도, 낮 24~28도겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 30일은 중부지방과 전북에서 비가 내리겠다.
29일 기상청에 따르면 오는 30일 전국이 대체로 맑다가 오후부터 수도권과 강원도, 저녁부터 충청권과 전북이 차차 흐려지겠다. 밤에 전남권과 경상권, 제주도는 구름이 많겠다.
낮부터 경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙에 비가 시작되겠다. 늦은 오후에는 그 밖의 수도권과 강원 내륙·산지로 확대되겠다. 밤에는 중부 지방(동해안 제외)과 전북 곳에 따라 비가 내리겠다.
예상 강수량은 경기 북동부와 서해5도, 강원 북부 내륙 5~20mm다. 서울·인천·경기(북동부 제외)와 강원 내륙·산지(북부 내륙 제외) 5∼10㎜다. 대전·세종·충남·충북과 전북은 5mm 미만이다.
아침 최저기온은 12~18도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 13도 ▲강릉 16도 ▲청주 16도 ▲대전 16도 ▲전주 17도 ▲광주 17도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 20도다.
낮 최고기온은 24~28도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 28도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 27도 ▲대구 28도 ▲부산 27도 ▲울산 28도 ▲제주 27도다.
바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com