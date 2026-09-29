"안전한 일터 조성"…HD현대중공업, 민관 합동 안전캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 29일 울산 본사서 안전캠페인했다
- 고용부·안전공단과 근로자에 안전수칙과 음료 나눴다
- 복귀한 작업자 격려하며 현장 안전문화 강화 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 연휴를 마치고 작업장으로 복귀한 근로자들을 맞아 HD현대중공업과 관계기관이 안전수칙 안내와 음료 나눔에 나섰다.
HD현대중공업은 29일 울산 본사에서 고용노동부 울산동부지청, 한국산업안전보건공단 울산지역본부와 함께 민관 합동 안전캠페인을 진행했다고 밝혔다.
캠페인은 근로자 출근 시간에 맞춰 진행됐다. 금석호 HD현대중공업 대표이사와 김상중 고용노동부 울산동부지청장, 김종일 안전보건공단 울산지역본부장 등 60여 명이 참여했다.
참가자들은 안전구호가 적힌 현수막과 캠페인 차량을 활용해 근로자들에게 안전수칙 준수의 중요성을 알렸다. 안전한 작업을 당부하고 음료를 전달하며 추석 연휴 이후 현장에 복귀한 근로자들을 격려했다.
김상중 울산동부지청장은 "안전한 일터를 만들기 위해서는 현장에서 안전수칙을 철저히 지키는 것이 중요하다"며 "민관이 함께 힘을 모아 현장 중심의 안전문화가 정착되도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
금석호 대표이사는 "안전은 누구의 몫으로 나눌 수 있는 일이 아니라 우리 모두가 함께 지켜야 할 약속"이라며 "안전 기준이 현장에서 실제로 작동하는지 다시 살피고 현장의 목소리를 반영해 안전관리 체계를 강화하겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com