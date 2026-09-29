부산시, 대학생 '산학연계 현장 실습 브릿지 위크'…취업·금융 지식 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 29일부터 사흘간 현장실습 브릿지 위크를 열었다
- 벡스코서 20개 기업 참여 취업 조언과 멘토링을 진행했다
- 금융 아카데미와 설문조사로 청년 역량·의견을 모았다
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청년 의견 수렴 정책 반영 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 지역 대학생과 청년들이 기업 현직자에게 취업 조언을 듣고 금융 지식을 배우는 자리가 마련된다.
부산시는 29일부터 10월 1일까지 사흘간 '산학연계 현장실습 브릿지 위크'를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 지역 대학과 대학생, 기업 간 현장실습학기제 활성화를 위해 시비로 추진하는 '산학연계 현장실습 브릿지 사업'의 하나다. 취업 역량 강화와 실생활 금융 이해도 향상을 위한 프로그램으로 구성했다.
29일 벡스코 제2전시장에서는 '산학연계 현장실습 커리어 브릿지 데이'가 열린다. 한국환경공단과 신용보증기금 등 공공기관, 삼성전기와 르노코리아자동차, 넥센타이어, 삼진어묵 등 20개 기업이 참여한다.
참여 학생들은 기업 인사 담당자와 현직자에게 직무 관련 조언을 듣는다. 소그룹 멘토링을 통해 기업별 직무와 채용 정보, 현장실습 경험 등에 대해 질의할 수 있다.
구직 지원 프로그램도 운영한다. 기업 인사 담당자의 입사 지원서와 면접 컨설팅을 비롯해 증명사진 촬영·보정, 메이크업, 퍼스널 컬러 진단 등의 부스를 마련한다.
30일부터 다음 달 1일까지는 '슬기로운 대학생활 금융 아카데미'가 이어진다. 30일 부산대 10·16기념관에서, 다음 달 1일 국립부경대 대학극장에서 각각 진행한다.
금융 아카데미에는 경제·금융 분야 전문가 4명이 강사로 나선다. 대학생들이 경제 흐름을 이해하고 저축과 투자 등 자산관리의 기본 원칙을 익힐 수 있도록 강연을 진행한다.
30일 부산대에서는 이진우 3프로TV 부사장이 '돈을 번다는 것의 본질에 대하여'를 주제로 강연한다. 오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장은 '20대가 알아야 할 매크로 인사이트'를 통해 거시경제 흐름과 자산 형성의 관계를 설명한다.
다음 달 1일 국립부경대에서는 손희애 돈워리비리치 대표가 'MZ세대의 현명한 저축·투자 첫걸음'을 강연한다. 안승찬 언더스탠딩 대표이사는 '불확실한 시대를 살아가는 방법'을 주제로 투자의 기본 원리를 다룬다.
시는 행사 현장에 QR코드 설문조사를 마련해 현장실습에 관한 청년들의 의견을 수렴한다. 조사 결과는 관계기관과 공유하고 향후 청년 지원 정책에 반영할 계획이다.
김기환 경제정책실장은 "이번 행사는 지역 청년들이 우수 기업 현직자와 소통하며 취업 역량을 높이는 자리"라며 "지역 인재가 부산에 정착할 수 있도록 행정·재정 지원을 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com