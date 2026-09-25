[2026AG] 사격, 남자 50m 소총3자세 단체전서 동메달…2회 연속 입상

AI 핵심 요약beta
- 한국 사격이 25일 아시안게임 남자 50m 소총3자세 단체전서 동메달을 땄다.
- 정승우 592점, 박성현 580점, 권협준 579점을 합쳐 1751점으로 3위였다.
- 한국은 이 종목서 2회 연속 동메달을 수확했고 정승우는 개인전 결선에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 사격이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 50m 소총3자세 단체전에서 동메달을 획득하며 2개 대회 연속 시상대에 올랐다.
정승우(KT), 박성현(창원특례시청), 권협준(서산시청)으로 구성된 한국 대표팀은 25일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 남자 50m 소총3자세 개인전 본선 겸 단체전에서 총 1751점을 합작해 3위를 차지했다.
중국이 1766점으로 금메달을 획득했고 인도가 1762점으로 은메달을 가져갔다. 한국은 개최국 일본(1750점)을 불과 1점 차로 따돌리고 동메달을 지켜냈다.
단체전은 개인전에 출전한 3명의 본선 점수를 합산해 순위를 결정한다. 한국에서는 정승우가 592점으로 가장 높은 점수를 기록했고 박성현이 580점, 권협준이 579점을 보탰다.
이로써 한국은 김종현, 김상도, 모대성이 동메달을 합작했던 2022 항저우 아시안게임에 이어 이 종목에서 2회 연속 동메달을 수확했다.
정승우는 개인전에서도 메달 가능성을 높였다. 본선에서 592점을 쏘며 종전 아시안게임 기록인 591점을 넘어 전체 2위로 상위 8명이 출전하는 결선에 진출했다. 중국의 장창홍이 593점으로 새로운 대회 기록을 세우며 전체 1위를 차지했다.
반면 박성현은 580점으로 17위, 권협준은 579점으로 19위에 머물러 개인전 결선 진출에는 실패했다.
단체전 동메달을 목에 건 정승우는 이날 오후 2시 같은 장소에서 열리는 개인전 결선에서 이번 대회 두 번째 메달에 도전한다.
wcn05002@newspim.com