[MLB] 크로암스트롱, 역대 7번째 40-40 달성…컵스 역사 새로 썼다

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 시카고 컵스의 피트 크로암스트롱이 메이저리그(MLB) 역대 7번째로 '40홈런-40도루' 클럽에 가입했다. 150년 역사를 자랑하는 컵스에서는 최초다.

크로암스트롱은 25일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 마이애미와 홈 경기에 1번 타자 중견수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1도루를 기록했다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 피트 크로암스트롱이 25일 마이애미와의 경기에서 시즌 40호 도루에 성공해 40-40을 달성했다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

역사는 1회부터 만들어졌다. 선두타자로 나선 크로암스트롱은 마이애미 선발 타일러 필립스를 상대로 7구 승부 끝에 볼넷을 골랐다. 이어 스즈키 세이야 타석 초구에 곧바로 2루를 훔치며 시즌 40번째 도루를 완성했다.

이미 45홈런을 기록하고 있던 크로암스트롱은 이 도루로 컵스 구단 최초이자 MLB 역대 7번째 40-40의 주인공이 됐다. 약 4만명의 홈팬들은 자리에서 일어나 새로운 역사의 탄생을 축하했다.

앞서 40-40을 달성한 선수는 호세 칸세코(1988년), 배리 본즈(1996년), 알렉스 로드리게스(1998년), 알폰소 소리아노(2006년), 로날드 아쿠냐 주니어(2023년), 오타니 쇼헤이(2024년)뿐이다. 오타니는 2024년 54홈런-59도루로 사상 첫 50-50까지 달성했다.

크로암스트롱의 가치는 공격에만 머물지 않는다. 경기 전까지 타율 0.280, 45홈런, 107타점, 39도루, OPS(출루율+장타율) 0.949를 기록하며 내셔널리그 최정상급 공격력을 선보였고, 중견수 수비에서도 OAA(평균 대비 아웃 기여)와 FRV(수비 득점 가치) 모두 메이저리그 전체 선두권을 달리고 있다.

[시카고 로이터=뉴스핌] 피트 크로암스트롱이 25일 마이애미와의 경기에서 시즌 40호 도루에 성공해 40-40을 달성했다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

컵스 역사도 잇달아 새로 쓰고 있다. 구단 최초 40-40은 물론 왼손 타자 한 시즌 최다 홈런 기록까지 갈아치웠다. 1970년 빌리 윌리엄스가 작성한 42홈런을 넘어 45개까지 늘렸다.

자연스럽게 내셔널리그 최우수 선수(MVP) 유력 후보로도 떠올랐다. 최근 MLB닷컴의 MVP 모의 투표에서는 높은 지지를 받으며 오타니와의 경쟁에서도 존재감을 키웠다.

팀까지 웃었다. 컵스는 선발 매슈 보이드의 7이닝 1실점 호투를 앞세워 마이애미를 2-1로 꺾었다. 시즌 88승 71패를 기록한 컵스는 2년 연속 포스트시즌 진출을 확정했다.

wcn05002@newspim.com