[2026AG] 박시은, 여자 평영 200m 1위와 0.12초차 은메달 터치

AI 핵심 요약beta
- 박시은은 24일 도쿄 아시안게임 평영 200m서 은메달을 땄다.
- 결선에서 2분 22초 69를 기록하며 우승과 0.12초 차였다.
- 전날 부진을 딛고 눈물의 역전극으로 명예를 회복했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 수영의 기대주 박시은이 눈물의 투혼 끝에 값진 은메달을 목에 걸었다.
박시은은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 평영 200m 결선에서 2분 22초 69의 기록으로 두 번째로 터치패드를 찍었다. 우승을 차지한 일본의 고토미 카토와는 단 0.12초 차이였다.
전날 평영 100m 결선에서 5위에 머물며 아쉬움을 삼켰던 박시은은 자신의 주종목인 평영 200m에서 완벽하게 명예 회복에 성공했다. 앞서 열린 예선에서도 2분 26초 57을 기록하며 전체 2위로 결선에 올라 메달 기대를 높인 바 있다. SNS를 통해 "이제 내 시간"이라며 강한 자신감을 드러냈던 그는 결선 무대에서 그 진가를 증명했다.
결선 5레인에서 출발한 박시은의 레이스는 초반부터 매서웠다. 첫 50m를 32초 64로 통과하며 3위로 자리 잡았다. 100m 지점에서는 1분 08초 86의 뛰어난 기록으로 3위를 유지하며 점차 속도를 끌어올렸다.
레이스 후반부는 치열한 접전이었다. 150m 구간을 1분 45초 28로 통과한 박시은은 선두로 치고 나섰다. 금메달 후보로 꼽히던 고토미까지 제치며 승기를 잡는 듯했다. 하지만 마지막 50m를 남기고 거세게 추격해 온 고토미에게 막판 역전을 허용했다.
0.12초라는 눈 깜짝할 사이의 차이로 금메달을 놓쳤으나 박시은의 레이스는 충분히 빛났다. 그는 경기가 끝난 뒤 눈물을 흘리며 기록을 확인한 뒤 인터뷰에서도 "하루도 쉼없이 달려왔다"며 눈물을 흘렸다. 박시은은 2010년 광저우 대회에서 정다래의 영웅적 레이스를 보고 키워온 수영 선수의 꿈을 무대 위에서 멋지게 꽃피웠다.
psoq1337@newspim.com