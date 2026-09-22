[2026AG] 한국 남자 배드민턴, 中에 아쉬운 역전패...4강행 좌절

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 남자 배드민턴 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전에서 4강 진출에 실패했다.

한국은 22일 일본 아이치현 이치노미야 종합체육관에서 열린 중국과 대회 배드민턴 남자 단체전 8강전에서 매치 스코어 2-3으로 패했다.

[일본 아이치 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 한국 남자 배드민턴 강민혁 기동주 조가 22일 일본 아이치현 이치노미야 종합체육관에서 열린 중국과 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 단체전 8강전에서 1-2로 패했다. 2026.09.22 willowdy@newspim.com

지난 2023년 열린 2022 항저우 대회에서 단체전 동메달을 땄던 남자 배드민턴은 이번 대회에서도 메달을 노렸다. 하지만 중국의 벽은 높았다.

배드민턴 단체전은 단식 3경기와 복식 2경기로 진행되며, 5경기 중 먼저 3승을 거두는 팀이 승리한다.

1게임 단식 주자로 나선 세계 46위 유태빈(김천시청)은 세계 6위 시위치를 상대로 첫 경기를 가져오며 순풍을 타는 듯 했다. 하지만 이후 흔들리며 1-2(21-13 19-21 12-21)로 역전패를 당했다.

전혁진이 22일 일본 이치노미야시 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단체전 8강전 경기를 치르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

한국은 복식 세계 1위 김원호-서승재 조가 세계 3위 량웨이컹-왕창 조를 2-0(21-12 21-12), 단식 세계 57위 전혁진이 세계 12위 리스펑을 2-1(12-21 21-17 21-16)로 꺾어 2, 3게임을 잡고 승부를 뒤집었다.

하지만 4게임에선 복식 세계 14위 강민혁-기동주 조가 허지팅-류이 조에 1-2(15-21 21-14 11-21)로 패했고, 5게임에선 단식 세계 89위 최지훈이 세계 22위 웡훙양에게 0-2(17-21 15-21)으로 잡히며 4강행이 좌절됐다.

willowdy@newspim.com