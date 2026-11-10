에이프리카, AI 게이트웨이 '치타' 보험사 공급

AI 핵심 요약beta
- 에이프리카는 10일 국내 보험사에 치타 AI Gateway를 공급했다고 밝혔다.
- 해당 보험사는 임직원 AI 서비스 접근 권한과 데이터 보안정책 관리에 활용했다.
- 치타 AI Gateway는 AI 서비스 운영과 보안정책, 요청 이력을 통합 관리한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 브레인즈컴퍼니의 자회사 에이프리카는 지난달 출시한 '치타 AI Gateway'를 국내 한 보험사에 공급해 실제 서비스에 활용하고 있다고 10일 밝혔다.
치타 AI Gateway는 기업의 인공지능(AI) 서비스 운영과 보안 관리를 지원하는 솔루션이다. 사용자와 그룹별로 서비스 접근 권한을 설정하고 분당 요청량과 토큰 사용량을 제한할 수 있다.
기업의 공통 보안정책을 적용하면서도 업무별 특성에 따라 데이터 처리 범위와 검사 조건을 다르게 설정할 수 있다. 서비스 요청이 차단되거나 오류가 발생한 경우에는 접근 제한, 보안정책에 따른 차단, AI 모델 호출 오류 등 원인과 처리 시간을 확인할 수 있다.
에이프리카에 따르면 해당 보험사는 치타 AI Gateway를 도입해 임직원들의 AI 서비스 접근 권한을 관리하고 데이터 입출력 보안정책을 적용하는 데 활용하고 있다.
에이프리카 관계자는 "치타 AI Gateway와 같은 솔루션을 활용하면 서비스별로 분산된 정책과 처리 이력을 한곳에서 관리해 운영 부담을 줄일 수 있다"며 "AI 활용이 확대되는 만큼 업무별 요구에 유연하게 대응하면서도 공통 운영·보안 기준을 유지할 수 있는 관리 체계를 갖추는 것이 중요하다"고 말했다.
dconnect@newspim.com