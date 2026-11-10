쿠팡 알럭스, 2주년 기획전…33개 브랜드·최대 15만원 적립

AI 핵심 요약beta
- 알럭스는 10일 론칭 2주년 기획전을 15일까지 진행한다고 밝혔다.
- 에스티로더·랑콤 등 33개 브랜드가 시즌 한정 상품과 할인 혜택을 선보인다.
- 와우회원은 구매액 10% 캐시 적립과 와우카드 추가 적립을 받을 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡의 럭셔리 뷰티·패션 서비스 알럭스가 론칭 2주년을 맞아 오는 15일까지 기획전 'R.LUX Anniversary'를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 행사에는 에스티로더와 랑콤, 헤라, 시세이도, 클라랑스 등 33개 브랜드가 참여한다. 알럭스는 론칭 이후 입점 브랜드 수를 2배 이상 늘렸다.
알럭스 단독 상품인 에스티로더 '2026 플레저 듀오 퍼퓸&바디로션 기프트 세트'를 비롯해 랑콤 '2026 홀리데이 뷰티박스', 시세이도 '얼티뮨 파워 인퓨징 세럼 2026 홀리데이 에디션' 등 시즌 한정 상품을 선보인다.
행사 기간 매일 오전 7시에는 '매일 달라지는 R.LUX SALE'을 통해 새로운 상품을 공개한다. 르네휘테르와 아베다, 로라 메르시에, 아워글래스 등은 브랜드 전용 다운로드 쿠폰을 제공한다.
브랜드별 사은품도 마련했다. 설화수 '순행클렌징 폼(200ml 2개)'이나 랑콤 'UV 엑스퍼트 톤업 로지 블룸(50ml)'을 구매하면 사은품을 추가로 받을 수 있다. 프리메라도 행사 상품 구매 고객에게 사은품을 제공한다.
와우회원은 구매 금액의 10%를 최대 15만원까지 캐시로 적립받을 수 있다. 와우카드로 결제하면 월 최대 3만5000원 한도에서 3.5%를 추가 적립받는다.
알럭스는 최근 논픽션과 미우미우, 연작, 쿨티 등을 입점시켰다. 상품군도 스킨케어에서 헤어·바디·향수·홈 프래그런스 등으로 넓혔다.
kji01@newspim.com