하이로닉, 'ASLS KOREA 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 하이로닉은 10일 서울 코엑스 학술대회에 참가했다고 밝혔다
- 하이로닉은 미글로우와 시너젯 프로를 전시하고 강연을 진행했다
- 하이로닉은 의료진에게 제품 특징을 설명하고 현장 의견을 들었다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미용의료기기 전문기업 하이로닉은 지난 7일부터 8일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 대한미용성형레이저의학회 추계 국제학술대회(ASLS KOREA 2026)'에 참가해 주요 제품을 전시하고 학술 강연을 진행했다고 10일 밝혔다.
하이로닉은 마이크로웨이브 에너지 기반 의료기기 '미글로우(MIGLOU)'와 무바늘 약물 전달 기술을 적용한 '시너젯 프로(SYNERJET PRO)'를 중심으로 전시 부스를 운영했다. 두 제품을 주제로 각각 학술 강연도 진행해 주요 기술과 제품 특성을 의료진에게 소개했다.
미글로우는 2.45기가헤르츠(GHz) 마이크로웨이브 에너지를 목표 부위에 집중적으로 전달하는 장비다. 시너젯 프로는 마이크로젯, 전기천공, 플라즈마 기술을 결합한 의료기기다. 이와 함께 집속초음파(HIFU)와 고주파(RF)를 결합한 듀얼 에너지 기반 의료기기 '브이로 리프팅(V-RO LIFTING)'도 전시했다.
하이로닉은 행사 기간 부스를 찾은 의료진과 업계 관계자들에게 제품의 기술적 특징을 설명하고 현장 이벤트를 진행했다.
하이로닉 관계자는 "이번 학술대회는 주요 제품의 기술적 특징을 의료진에게 직접 소개하고 현장의 의견을 듣는 자리였다"며 "앞으로도 학술 행사와 다양한 현장 프로그램을 통해 의료진과의 소통을 이어가고 제품에 대한 이해와 임상적 활용 가치를 높여 나갈 계획"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com