애경산업, 13일 홍대서 'K-컬처 페스티벌'

AI 핵심 요약beta
- 애경산업은 13일 서울 홍대에서 시민 참여형 K-컬처 페스티벌을 연다고 10일 밝혔다
- 행사에는 미션 챌린지와 랜덤 플레이 댄스, 스트릿 노래방 등이 마련됐다
- 비아워크루와 노이, 박다혜, 딘딘이 참여하는 라이브 무대도 진행된다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 애경산업이 13일 오후 3시부터 8시까지 본사가 있는 서울 홍대 걷고싶은거리 만남의광장에서 시민 누구나 참여할 수 있는 'K-컬처 페스티벌'을 연다고 10일 밝혔다. 지난 9월 세화미술관 게오르그 바젤리츠 전시 후원에 이은 두 번째 문화 활동이다.
1부 '오픈 플레이그라운드'는 오후 3시부터 6시 10분까지 진행한다. 스텝퍼, 순발력 게임, 로고 찾기, 사격, 크레이지카, 가챠 머신 등 6개 미션 챌린지 부스를 운영하고 성공 여부에 따라 토너, 세럼, 샴푸, 바디워시 등 경품을 준다. 오후 4시부터는 '붐업 스테이지'와 선물 이벤트, 4시 40분부터는 랜덤 플레이 댄스, 5시 10분부터는 구독자 233만명 유튜브 채널 '창현거리노래방'과 함께하는 스트릿 노래방이 열린다.
2부 '라이브 스테이지'는 오후 6시 10분부터 8시까지다. 댄스 크루 비아워크루를 시작으로 노이, 박다혜가 무대에 오르고 딘딘이 마무리한다.
애경산업 관계자는 "9월 미술 전시 후원에 이어 이번에는 본사가 있는 홍대에서 시민과 직접 어울리는 축제를 마련했다"며 "매일 쓰는 화장품과 생활용품처럼 문화도 고객의 일상 가까이에 있을 수 있도록 이런 자리를 계속 늘려가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com