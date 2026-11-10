한화M&S 등 7개사, 장애 아동 지원금 2억5000만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 한화 계열 7개사는 9일 밀알복지재단에 장애아동 지원금 2억5000만원을 전달했다
- 월간 한 모금 사업은 참여사가 7곳으로 확대되고 지원액도 5000만원 늘었다
- 지원금은 임직원 성금과 회사 기금을 더하는 매칭 그랜트 방식으로 마련했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한화머시너리앤서비스홀딩스(한화M&S)와 한화비전, 한화세미텍, 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈, 한화푸드테크 등 한화그룹 테크·라이프 부문 7개사가 9일 서울 중구 한화M&S 본사에서 밀알복지재단과 '2027 월간 한 모금 사회공헌 업무협약식'을 열고 지원금 2억5000만원을 전달했다.
'월간 한 모금'은 2024년부터 이어온 장애 아동 가정 지원 사업이다. 올해 지주사 출범을 계기로 참여사가 한화M&S와 한화세미텍, 한화푸드테크 3곳 늘어 7개사로 확대됐고, 내년 지원액은 올해보다 5000만원 증가했다. 내년부터는 신설 지주사인 한화M&S가 주축이 돼 사업을 이어간다.
지원금은 임직원이 자발적으로 모은 성금에 회사 기금을 더하는 매칭 그랜트 방식으로 마련한다. 사업명은 한화의 '한'과 '모금'을 합친 것으로, 물 한 모금처럼 의료 지원이 시급한 장애 아동 가정에 작지만 의미 있는 도움을 주겠다는 뜻을 담았다.
fineview@newspim.com