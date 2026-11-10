신세계百, 370여 브랜드 연말 할인전…패션·리빙 최대 50%

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점은 10일 올해 마지막 정기 세일을 연다고 밝혔다
- 12일부터 29일까지 370개 브랜드가 최대 50% 할인 행사를 진행한다
- 제휴카드 할인과 무이자 할부, 점포별 팝업 행사도 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 올해 마지막 정기 세일 행사를 연다
신세계백화점은 오는 12일부터 29일까지 전점에서 시즌오프 세일 '엔드 오브 시즌(End Of Season)'을 진행한다고 10일 밝혔다.
남성·여성 패션, 스트리트 패션, 스포츠, 아동, 잡화, 주방·식탁, 침구류 등 370개 브랜드가 참여한다. 참여 브랜드는 최대 50% 할인을 제공한다. 송지오 옴므, Y-3, 지이크, 바버, 메종키츠네, 비이커 여성, 르몽생미셸, 지미추, 지고트, 델라라나 등이 포함된다.
브랜드별 특별 혜택도 마련했다. 델라라나와 일라일은 오는 12~15일 구매 금액대별 할인과 함께 SI 포인트 10% 추가 적립을 제공한다. 타임, 마인, 시스템, 타미힐피거는 같은 기간 구매 금액대별 마일리지 적립 및 할인을 선보인다. 구호와 르베이지는 이달 13~15일, A.P.C. 여성과 마리메꼬는 오는 12~22일 각각 브랜드별 특별 혜택을 제공한다.
신세계 신한카드 베스트 핏(Best Fit) 이용 고객은 오는 12~15일 200만원 이상 결제 시 최대 24개월 무이자 할부 혜택을 받을 수 있다. 신세계백화점 애플리케이션에서는 제휴카드로 패션 행사 참여 브랜드에서 당일 30만원 이상 결제 시 1만5천원 할인 쿠폰을, 식음 브랜드에서 1만원 이상 결제 시 5천원 할인 쿠폰을 제공한다.
강남점 10층에서는 19일까지 노스페이스 키즈 팝업을 운영한다. 대구신세계 7층에서는 26일까지 마리끌레르 팝업을, 센텀시티몰 지하 2층에서는 12월 31일까지 코웨이 비렉스와 까사미아가 참여하는 홈 스타일링 페어를 진행한다.
nrd@newspim.com