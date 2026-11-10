[브라질증시] 투심 개선되며 월가따라 2% 넘게 급등…헤알화 보합

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유가 급락에 페트로브라스 5거래일 연속 하락…육류주·발레·은행주 강세



[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 브라질 증시가 미국과 이란의 전쟁 종식 협상 진전 기대와 뉴욕증시 강세에 힘입어 급등했다. 대표 지수인 이보베스파지수는 17만2000선을 회복했고, 헤알화는 보합권에 머물렀다.

9일(현지시간) 브라질 이보베스파 지수(IBOV)는 전 거래일보다 2.22% 오른 17만2236.05포인트로 거래를 마쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 이란과의 종전 협상이 진전될 경우 추가 공격을 명령할 가능성은 매우 낮다고 밝힌 점이 월가를 비롯해 금융시장 전반에 위험 자산 선호 심리를 부추겼다.

장 마감 무렵에는 아랍권 매체 알 아라비야가 미국이 이란과 농축 문제에 관한 합의에 도달했을 가능성이 있다고 보도하면서 글로벌 증시의 상승세가 한층 탄력을 받았다

브라질 국내에서는 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령이 전날 대국민 연설에서 재정수지 균형을 지키겠다는 의지를 재확인한 점이 시장의 관심을 끌었다.

포룸 인베스치멘투스의 브루누 페리 수석 이코노미스트 겸 공동 창업자는 룰라 대통령의 연설이 시장이 기대한 만큼 재정 문제에 집중되지는 않았지만, 대선 공약과 사회복지 프로그램에 관한 내용이 상당 부분 담겼다고 평가했다.

그는 특히 전국에 생중계되는 연설에서 일반 유권자들을 상대로 국가 부채에 대한 우려를 언급했다는 점을 들어 "어조에 변화가 생겼다"고 분석했다.

다만 재정 불확실성은 여전히 시장의 부담 요인으로 남았다.

콘벡사 인베스치멘투스의 에메르송 주니오르 외환·국제계정 부문 책임자는 룰라 대통령이 재정 책임 의지를 재확인했지만 구체적인 재정 조정 방안이 제시되지 않았고 경제팀 수장 인선도 불투명해 투자자들이 관망세를 유지했다고 설명했다.

달러/헤알 환율은 5.5104헤알로 헤알화 가치가 0.08% 하락했고, 브라질 10년물 국채 수익률은 15.1850%로 전 거래일보다 0.01%포인트 하락했다.

◆ 육류 가공업체 급등…페트로브라스는 유가 하락에 5거래일째 약세

종목별로는 육류 가공업체들이 상승세를 주도했다. MBRF(MBRF3)는 12.81% 급등한 17.61헤알에 마감했다. 장중 상당 시간 거래가 일시 중단되는 가격 급변동 절차에 들어갈 정도로 매수세가 집중됐다.

필리핀이 일시 중단한 브라질산 돼지고기 수입을 양국 간 외교 협상을 통해 재개할 수 있다는 기대가 관련 종목의 주가를 끌어올렸다.

반면 브라바 에네르지아(BRAV3)는 3.80% 하락한 14.95헤알로 이보베스파지수 하락 종목 가운데 가장 부진했다.

대형주들은 대체로 상승했지만 페트로브라스는 국제유가 급락의 직격탄을 맞았다.

국제유가는 배럴당 7달러 넘게 떨어지며 8월 말 이후 최저 수준으로 내려갔다. 이에 페트로브라스 보통주(PETR3)는 0.39% 내린 51.01헤알, 우선주(PETR4)는 0.73% 하락한 45.19헤알에 거래를 마쳤다. 두 종목 모두 5거래일 연속 하락세를 이어갔다.

원자재 업종에서는 철광석 가격 흐름과 달리 발레(VALE3)가 강세를 보였다. 이보베스파지수에서 약 11%의 비중을 차지하는 발레는 3.23% 오른 66.11헤알에 마감했다.

은행주도 상승세에 힘을 보탰다. 금융업종지수(IFNC)는 2.61% 올랐다.

미 달러화와 브라질 헤알화 지폐 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com