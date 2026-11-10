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[기자수첩] 입주는 내후년인데 철도 개통은 미정…출근길은 누가 책임

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AI 핵심 요약

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  • 지난해 왕숙1지구 본청약 당첨자는 내후년 입주에도 교통수단 부족을 걱정했다
  • 왕숙·계양·대장 등 신도시는 입주 후 철도 개통까지 수년간 교통 공백이 생긴다
  • 정부는 입주 시점 교통수단과 대체 수단을 함께 확보해 주민 부담을 줄여야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난해 왕숙1지구 본청약을 통해 '내 집 마련'에 성공한 친구를 얼마 전 다시 만났다. 당시 수도권 민간 아파트 분양가가 천정부지로 치솟고 있을 때라 저렴한 가격에 자가를 마련했다며 함께 축하했던 기억이 난다. 그에게 1년 만에 새로운 고민이 생겼다. 예정대로라면 내후년 입주를 해야 하는데 아직 마땅한 교통수단이 없어서다. 

건설중기부 정영희 기자

왕숙을 지나는 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선은 2031년 개통을 목표로 한다. 현재 목표대로 진행돼도 입주와 철도 이용 사이에 수년의 간격이 생긴다. 이야기를 듣다보니 취재차 방문했던 왕숙신도시에 드문드문 보이던 시외버스가 그들의 유일한 발이 될 수도 있다는 생각을 했다. 입주 후 강남까지 왕복 3시간 이상을 출퇴근해야 한다는 친구의 어두운 표정이 겹쳐 보였다.

3기 신도시 입주와 교통수단 개통 사이의 시차는 결코 가벼운 문제가 아니다. 행정기관 입장에선 단순히 공정표를 뒤로 옮기는 개념일 수 있으나 주민은 생활에서의 큰 변화를 직면해야 한다. 통근이 오래 걸린다고 직장을 바꾸진 못하니 더 일찍 집을 나서야 하고, 어린 자녀를 키운다면 이 시간에 돌봄 일정까지 맞춰야 한다. 

입주와 교통수단을 둔 주민 우려는 왕숙에서만 연출되는 일이 아니다. 올해 12월 첫 입주를 앞둔 인천 계양은 시내버스를 늘려 기존 철도망과의 연계를 강화하는 방식에 의존해야 한다. 신규 7701번의 계획상 배차간격은 17~23분이다. 버스에서 내려 철도로 갈아타야 하는 입장에선 환승역까지 걸리는 시간과 기다리는 시간도 모두 출근길이다. 버스 노선 하나가 지도에 추가됐다고 교통 문제가 해결됐다고 할 수는 없다.

내년 11월 입주 예정인 부천 대장 A5·A6블록의 핵심 노선인 대장홍대선의 개통 목표는 2031년이다. 처음 제시한 개통 연도가 2028년이었던 점을 고려하면 더 미뤄질 가능성도 배제할 수 없다. 약속대로 개통되더라도 신도시 첫 입주민에게 4년은 짧은 과도기가 아니다. 입주한 해에 태어난 아이가 유치원에 들어갈 만한 시간이다. 그 기간을 임시 대책으로 메꾸려면 정부는 주민이 만족할 만한 대체 교통수단을 충분히 확보해줘야 한다.

교통수단이 모자랐던 신도시의 비애는 과거부터 이어져온 역사다. 김포한강신도시는 2011년 6월 아파트 입주를 시작했지만 이들의 서울 출퇴근을 돕는 김포골드라인은 2019년 9월에야 개통했다. 집부터 공급하고 교통망이 뒤따르는 개발의 비용을 초기 입주민이 시간과 체력으로 지불한 셈이다.

위례의 기다림은 더 길다. 2013년 12월 첫 입주를 시작했지만 강남권을 연결할 핵심 교통망인 위례신사선은 민간투자사업이 무산된 뒤 재정사업으로 전환됐다. 첫 입주 후 12년여가 지난 올해 3월에야 예비타당성조사를 통과해 기본계획 수립 단계로 넘어갔다. 주민들이 새집에서 살기 시작한 지 10년이 훌쩍 지나도록 철도를 이용하기 위한 행정절차가 이어진 셈이다. 

정부도 손을 놓고 있는 건 아니다. 3기 신도시 교통대책을 기존보다 평균 16개월 빨리 확정했다. 지난달 국토교통부 대도시권광역교통위원회는 왕숙을 시작으로 교통대책 전수점검에 나서기도 했다. 그러나 이 같은 노력의 결과가 실제 철도 개통과 대체 교통수단의 확정으로 이어져야 의미가 있다.

주택 공급을 서둘러야 한다는 데 이견은 없다. 그렇다고 공급 실적을 앞당기는 동안 발생하는 불편을 입주자가 당연히 감수해야 한다는 결론으로 넘어가서는 안 된다. 3기 신도시의 교통 문제는 정부가 내건 개발 원칙을 얼마나 지키느냐에 달렸다.

철도의 경우 주택보다 사업기간이 길고 공사비나 인허가, 기관 간 협의에 영향을 받는다. 이를 알고도 신도시 입주와 개통 사이가 끝없이 멀어진다면 이를 기다림의 이유로 대긴 어렵다. 행정이 해결하지 못한 시간차를 개인의 인내로 메우는 구조부터 바꿔야 한다.

공급 실적표에도 교통을 같은 무게로 올릴 때다. 착공과 입주뿐 아니라 입주 시점에 어떤 교통수단을 이용할 수 있는지 공개하고, 부족한 부분의 책임 기관과 보완 시한을 밝힐 때 비로소 완전한 주거 안정이 실행될 수 있다.

신도시 주민이 정말 원하는 것은 새 아파트 열쇠만이 아니라 집에서 시작해 일터까지 이어지는 생활 그 자체다. 오가는 길이 불안정하면 일상도 흔들린다. 주거정책의 성과를 현관문 안쪽에서만 평가해서는 모자랄 것이다.

chulsoofriend@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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