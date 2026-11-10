김종철 경찰청장 후보자 "국민 불안 해소·현장 경찰 처우 개선 우선"

AI 핵심 요약beta
- 김종철 경찰청장 후보자는 10일 국민 불안 해소를 최우선 과제로 꼽았다
- 이상동기·관계성 범죄 대응과 형사사법 체계의 현장 안착을 강조했다
- 현장 경찰관의 업무 부담과 안전 문제, 처우 개선도 주요 과제로 제시했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김종철 경찰청장 후보자가 최우선 과제로 관계성 범죄 등으로 인한 국민 불안 해소와 현장 경찰관 처우 개선을 꼽았다.
김 후보자는 10일 오전 경찰청 본관에서 취재진과 만나 "경찰에 대한 국민의 기대와 우려가 어느 때보다 높은 엄중한 시기에 경찰청장 후보자로 지명받게 된 것을 무겁게 생각하고 있다"며 이같이 말했다.
이어 김 후보자는 "청문회는 후보자 역량과 자질을 검증하는 자리"라며 "책임 있는 자세로 성실하게 임하겠다"고 말했다.
경찰청장 임명 시 우선 과제로는 이상동기 범죄와 관계성 범죄 등에 따른 국민 불안 해소, 변화된 형사사법 체계의 현장 안착을 꼽았다.
김 후보자는 "현장 경찰관들의 가중되는 업무 부담을 어떻게 구조적으로 개선할 건지"라며 "현장 직원들의 안전 문제, 또 처우 개선을 어떻게 확보해 나갈 건지가 중요한 과제라고 생각한다"고 말했다.
앞서 윤호중 행정안전부 장관은 지난 6일 신임 경찰청장 후보자로 김종철 경찰청장 직무대행(경찰청 차장)을 임명 제청했다. 경찰청장은 국가경찰위원회 동의를 받아 행정안전부 장관 제청으로 국무총리를 거쳐 대통령이 임명한다. 경찰청장 임기는 2년이다.
경찰청장은 차관급이지만 국회 인사청문회를 거쳐야 한다. 국회 행정안전위원회는 빠르면 이달 안에 김 후보자 인사청문회를 열 예정이다.
경찰청도 김 후보자 인사청문회 준비단을 꾸렸다. 이영철 경찰청 자치경찰기획단장(경무관)이 단장을 맡는 등 3개팀, 13명으로 꾸려졌다. 총경급 팀장은 순경공채, 간부후보생, 경찰대학 출신을 각 1명씩 배치했다.
calebcao@newspim.com