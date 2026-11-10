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[APEC 도시 선전 미리 가보니] <14> 선전 APEC뒤엔 광둥의 거대한 혁신 생태계가

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  • 광둥성 선전이 18일과 19일 APEC 정상회의 개최지로 주목받았다
  • 선전·둥관·광저우가 기술·제조·공급망을 연결해 성장판을 형성했다
  • 주강삼각주 혁신 클러스터가 세계적 제조·연구 거점으로 부상했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

APEC 함께 치르는 광둥성 주강삼각주 도시들
선전발 고속 질주, APEC 무대에 떨칠 광둥굴기

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 개혁개방의 상징인 광둥성 선전(深圳)이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 앞두고 세계의 시선을 끌고 있다. 하지만 더 주목되는 점은 선전의 배후에 버티고 있는 주강삼각주 혁신 생태계다. 광저우(广州)와 둥관(东莞), 후이저우(惠州) 등 주강삼각주 일대 도시들이 첨단 기술, 공급망을 연결하며 거대한 성장판을 형성하고 있다. 18일~19일 선전서 열리는 APEC 정상회의는 주강삼각주의 기적 '광둥 굴기'를 선보이는 무대이기도 하다.

APEC 전야 선전과 광둥 일대 현지 취재에 나선 뉴스핌 기자는 11월 7일 아침 일찍 선전을 출발해 주강삼각주 북부의 산업도시 둥관으로 향했다. APEC을 계기로 광둥성 주요 경제도시와 기업들을 둘러보기 위한 취재 일정이다.  선전의 첨단 기술이 둥관의 연구개발·생산기지와 연결되고, 광저우의 산업 역량과 맞물리는 광둥성 경제의 구조를 살펴보는 여정이었다. 둥관으로 이동 도중 후이저우에 들러 홍콩 상장기업 이리(伊利)의 AI 자동화 생산 설비도 둘러봤다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 스마트폰 기업 VIVO의 둥관 글로벌 헤드쿼터. 2026.11.09 chk@newspim.com

둥관은 선전과 맞닿은 북부 산업권의 핵심 거점이다. 화웨이 연구개발(R&D) 기지가 자리 잡고 있으며, 중국을 대표하는 스마트폰 기업 비보(vivo)도 이곳에 글로벌 본사를 두고 있다. 중국의 제조업 중심지였던 둥관이 이제 첨단기술 연구와 글로벌 기업의 혁신 거점으로 변모하고 있음을 보여준다.

비보의 글로벌 본사 전시관에 들어서자 스마트폰 영상 기술의 발전 과정이 한눈에 펼쳐졌다. 독일 광학기업 자이스(ZEISS)와의 협력, 자체 영상처리 칩의 세대별 발전, 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 '블루프린트(Blueprint)' 영상 기술 체계가 눈길을 끌었다.

현직 기자의 입장에서 가장 흥미로웠던 것은 모바일 영상 기술을 뉴스 취재와 제작에 접목한 솔루션이었다. 영상 중심으로 빠르게 바뀌는 뉴스 보도 환경에서 스마트폰이 어디까지 진화할 수 있는지를 보여주는 시연이었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 광둥성 광저우 대표적인 랜드마크이자 도시 번영의 상징인 광저우 타워.  사진 =뉴스핌 통신사.  2026.11.09 chk@newspim.com

위멍 비보 영상사업 총경리는 플래그십 스마트폰 X500 프로 맥스를 중심으로 순간 포착과 HDR 동영상 촬영, 장거리 망원 촬영, 전문 촬영 장비와의 연동 기능 등을 소개했다. 듀얼 5G 집성 생중계 시스템을 결합하면 촬영부터 영상 수집·인코딩·네트워크 전송, 클라우드 기반 편집과 송출까지 스마트폰 한 대로 처리할 수 있다는 설명이다.

"스마트폰 한 대가 이동형 뉴스룸이 되는 셈"이라는 설명이 인상적이었다. 복잡한 장비를 들고 다니지 않고도 현장에서 영상을 촬영하고 안정적으로 전송해 편집·송출까지 할 수 있다면 기자들의 취재 방식도 크게 달라지겠구나 하는 생각이 들었다. 비보가 강조한 사용자 중심의 기술 혁신이 실제 뉴스 현장에서 어떤 변화를 가져올지 관심이 가는 대목이다.

비보 공장을 출발해 한시간 여만에 들른 광둥성의 성도, 광저우는 주강삼각주 경제권의 중심축이라고 할 지역이다. 매년 두 차례 국제수입박람회와 수출입 관련 전시행사가 열리는 중국의 대표적인 무역도시이자, 첨단 제조업과 소비산업이 함께 성장하는 경제 중심지다. 선전과 둥관이 기술과 제조업의 혁신을 이끌고 있다면 광저우는 거대한 소비시장과 공급망을 연결하는 역할을 하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 광둥성 성도인 광저우 남방전력의 리에치아오 스마트 지하 터널 전력 시스템. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.09 chk@newspim.com

주강삼각주 일대의 산업 경쟁력은 세계 시장에서도 두드러진다. 중국 측 자료에 따르면 이 지역은 전 세계 소비자용 드론의 70% 이상, 휴대용 에너지저장장치의 90% 이상을 생산한다. 인공지능(AI) 안경의 절반 이상과 스마트폰의 4분의 1 이상도 이곳에서 탄생한다.

광저우의 신에너지차 산업은 관련 공급망을 확대하며 지역 산업의 성장을 뒷받침하고 있다. 선전의 AI 컴퓨팅 인프라 투자가 반도체와 저장장치 수요를 늘리면, 그 후광효과는 둥관의 전자부품·인쇄회로 기판·전원공급장치 산업으로 파급된다.

이 같은 혁신 역량은 국제적인 평가에서도 확인된다. 세계지식재산기구(WIPO)가 발표한 '2026년 글로벌 혁신지수'에서 선전-홍콩-광저우 혁신 클러스터는 2년 연속 세계 1위를 차지했다. 이에 비해 '베이징'과 '상하이-쑤저우' 클러스터는 각각 4위와 6위에 머물고 있다

응용기술뿐 아니라 기초연구 역량도 강화되고 있다. 대만구(광동 홍콩 마카오)에는 국가 연구소 2곳과 국가 핵심 연구소 45곳, 광둥-홍콩-마카오 공동 연구소 33곳, 10개 이상의 국가 대규모 과학시설이 구축됐거나 건설 중이다. 산업 현장에서 축적한 기술을 연구개발로 연결하고, 다시 생산과 시장으로 확산하는 혁신 생태계가 작동하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 3대 상업거리인 광둥성 광저우 베이징로에 선전의 APEC를 알리는 전광판 광고가 흘러나오고 있다.  사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.09 chk@newspim.com

경제 규모도 이를 뒷받침한다. 올해 1~3분기 웨강아오 대만구 9개 도시의 경제 생산량은 광둥성 전체의 80% 이상을 차지했다. 이중 광저우와 선전, 둥관, 포산 등 GDP 1조 위안 이상(200조원이상) 도시 4곳의 비중이 60%를 웃돈다. 광저우의 1~3분기 경제성장률은 5.7%로 약 5년 만에 최고치를 기록했고, 선전도 5.5% 성장했다.

주강 삼각주 권역 경제는 질적 성장으로의 성정 구조 전환이 기업과 산업 분야를 가리지 않고 전국에서 가장 빠르게 이뤄지고 있다. 11월 9일 방문한 광저우의 화장품 기업 곡우(谷雨)는 과학기술과 문화를 성장의 핵심 가치로 내세웠다. 첨단 제조업뿐만 아니라 소비재 산업에서도 기술과 브랜드 혁신을 통해 고품질 성장을 추구하는 모습이 인상적이었다.

주말인 전날 오후 광저우 최대 상업거리인 베이징로(北京路)를 찾았을 때는 거리 곳곳에 시민과 관광객이 몰려 활기를 띠고 있었다. 사람들의 얼굴에서는 경제 침체의 수심을 찾아보기 힘들었다. 베이징 왕푸징, 상하이 난징로와 함께 중국 3대 상업거리로 꼽히는 광저우 베이징로 입구쪽 대형 LCD 전광판은 선전에서 18일 ~19일 열리는 APEC 정상회의를 알리고 있었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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