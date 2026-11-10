[APEC 도시 선전 미리 가보니] <14> 선전 APEC뒤엔 광둥의 거대한 혁신 생태계가

APEC 함께 치르는 광둥성 주강삼각주 도시들

선전발 고속 질주, APEC 무대에 떨칠 광둥굴기

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 개혁개방의 상징인 광둥성 선전(深圳)이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 앞두고 세계의 시선을 끌고 있다. 하지만 더 주목되는 점은 선전의 배후에 버티고 있는 주강삼각주 혁신 생태계다. 광저우(广州)와 둥관(东莞), 후이저우(惠州) 등 주강삼각주 일대 도시들이 첨단 기술, 공급망을 연결하며 거대한 성장판을 형성하고 있다. 18일~19일 선전서 열리는 APEC 정상회의는 주강삼각주의 기적 '광둥 굴기'를 선보이는 무대이기도 하다.

APEC 전야 선전과 광둥 일대 현지 취재에 나선 뉴스핌 기자는 11월 7일 아침 일찍 선전을 출발해 주강삼각주 북부의 산업도시 둥관으로 향했다. APEC을 계기로 광둥성 주요 경제도시와 기업들을 둘러보기 위한 취재 일정이다. 선전의 첨단 기술이 둥관의 연구개발·생산기지와 연결되고, 광저우의 산업 역량과 맞물리는 광둥성 경제의 구조를 살펴보는 여정이었다. 둥관으로 이동 도중 후이저우에 들러 홍콩 상장기업 이리(伊利)의 AI 자동화 생산 설비도 둘러봤다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 스마트폰 기업 VIVO의 둥관 글로벌 헤드쿼터. 2026.11.09 chk@newspim.com

둥관은 선전과 맞닿은 북부 산업권의 핵심 거점이다. 화웨이 연구개발(R&D) 기지가 자리 잡고 있으며, 중국을 대표하는 스마트폰 기업 비보(vivo)도 이곳에 글로벌 본사를 두고 있다. 중국의 제조업 중심지였던 둥관이 이제 첨단기술 연구와 글로벌 기업의 혁신 거점으로 변모하고 있음을 보여준다.

비보의 글로벌 본사 전시관에 들어서자 스마트폰 영상 기술의 발전 과정이 한눈에 펼쳐졌다. 독일 광학기업 자이스(ZEISS)와의 협력, 자체 영상처리 칩의 세대별 발전, 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 '블루프린트(Blueprint)' 영상 기술 체계가 눈길을 끌었다.

현직 기자의 입장에서 가장 흥미로웠던 것은 모바일 영상 기술을 뉴스 취재와 제작에 접목한 솔루션이었다. 영상 중심으로 빠르게 바뀌는 뉴스 보도 환경에서 스마트폰이 어디까지 진화할 수 있는지를 보여주는 시연이었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 광둥성 광저우 대표적인 랜드마크이자 도시 번영의 상징인 광저우 타워. 사진 =뉴스핌 통신사. 2026.11.09 chk@newspim.com

위멍 비보 영상사업 총경리는 플래그십 스마트폰 X500 프로 맥스를 중심으로 순간 포착과 HDR 동영상 촬영, 장거리 망원 촬영, 전문 촬영 장비와의 연동 기능 등을 소개했다. 듀얼 5G 집성 생중계 시스템을 결합하면 촬영부터 영상 수집·인코딩·네트워크 전송, 클라우드 기반 편집과 송출까지 스마트폰 한 대로 처리할 수 있다는 설명이다.

"스마트폰 한 대가 이동형 뉴스룸이 되는 셈"이라는 설명이 인상적이었다. 복잡한 장비를 들고 다니지 않고도 현장에서 영상을 촬영하고 안정적으로 전송해 편집·송출까지 할 수 있다면 기자들의 취재 방식도 크게 달라지겠구나 하는 생각이 들었다. 비보가 강조한 사용자 중심의 기술 혁신이 실제 뉴스 현장에서 어떤 변화를 가져올지 관심이 가는 대목이다.

비보 공장을 출발해 한시간 여만에 들른 광둥성의 성도, 광저우는 주강삼각주 경제권의 중심축이라고 할 지역이다. 매년 두 차례 국제수입박람회와 수출입 관련 전시행사가 열리는 중국의 대표적인 무역도시이자, 첨단 제조업과 소비산업이 함께 성장하는 경제 중심지다. 선전과 둥관이 기술과 제조업의 혁신을 이끌고 있다면 광저우는 거대한 소비시장과 공급망을 연결하는 역할을 하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 광둥성 성도인 광저우 남방전력의 리에치아오 스마트 지하 터널 전력 시스템. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.09 chk@newspim.com

주강삼각주 일대의 산업 경쟁력은 세계 시장에서도 두드러진다. 중국 측 자료에 따르면 이 지역은 전 세계 소비자용 드론의 70% 이상, 휴대용 에너지저장장치의 90% 이상을 생산한다. 인공지능(AI) 안경의 절반 이상과 스마트폰의 4분의 1 이상도 이곳에서 탄생한다.

광저우의 신에너지차 산업은 관련 공급망을 확대하며 지역 산업의 성장을 뒷받침하고 있다. 선전의 AI 컴퓨팅 인프라 투자가 반도체와 저장장치 수요를 늘리면, 그 후광효과는 둥관의 전자부품·인쇄회로 기판·전원공급장치 산업으로 파급된다.

이 같은 혁신 역량은 국제적인 평가에서도 확인된다. 세계지식재산기구(WIPO)가 발표한 '2026년 글로벌 혁신지수'에서 선전-홍콩-광저우 혁신 클러스터는 2년 연속 세계 1위를 차지했다. 이에 비해 '베이징'과 '상하이-쑤저우' 클러스터는 각각 4위와 6위에 머물고 있다

응용기술뿐 아니라 기초연구 역량도 강화되고 있다. 대만구(광동 홍콩 마카오)에는 국가 연구소 2곳과 국가 핵심 연구소 45곳, 광둥-홍콩-마카오 공동 연구소 33곳, 10개 이상의 국가 대규모 과학시설이 구축됐거나 건설 중이다. 산업 현장에서 축적한 기술을 연구개발로 연결하고, 다시 생산과 시장으로 확산하는 혁신 생태계가 작동하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 3대 상업거리인 광둥성 광저우 베이징로에 선전의 APEC를 알리는 전광판 광고가 흘러나오고 있다. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.09 chk@newspim.com

경제 규모도 이를 뒷받침한다. 올해 1~3분기 웨강아오 대만구 9개 도시의 경제 생산량은 광둥성 전체의 80% 이상을 차지했다. 이중 광저우와 선전, 둥관, 포산 등 GDP 1조 위안 이상(200조원이상) 도시 4곳의 비중이 60%를 웃돈다. 광저우의 1~3분기 경제성장률은 5.7%로 약 5년 만에 최고치를 기록했고, 선전도 5.5% 성장했다.

주강 삼각주 권역 경제는 질적 성장으로의 성정 구조 전환이 기업과 산업 분야를 가리지 않고 전국에서 가장 빠르게 이뤄지고 있다. 11월 9일 방문한 광저우의 화장품 기업 곡우(谷雨)는 과학기술과 문화를 성장의 핵심 가치로 내세웠다. 첨단 제조업뿐만 아니라 소비재 산업에서도 기술과 브랜드 혁신을 통해 고품질 성장을 추구하는 모습이 인상적이었다.

주말인 전날 오후 광저우 최대 상업거리인 베이징로(北京路)를 찾았을 때는 거리 곳곳에 시민과 관광객이 몰려 활기를 띠고 있었다. 사람들의 얼굴에서는 경제 침체의 수심을 찾아보기 힘들었다. 베이징 왕푸징, 상하이 난징로와 함께 중국 3대 상업거리로 꼽히는 광저우 베이징로 입구쪽 대형 LCD 전광판은 선전에서 18일 ~19일 열리는 APEC 정상회의를 알리고 있었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com