中 생산·소비자 물가간 가격차 확대, 10월 생산자물가 5.7% 상승

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생산자· 소비자 물가 상승 격차 5%p까지 확대

에너지 가격 상승에 PPI 2022년 7월 이후 최고

식품 가격 하락에 CPI 상승률 0.7%로 둔화

상류 가격 강세·내수 회복 지연에 물가 양극화

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국의 10월 생산자물가가 에너지 가격 상승과 산업 구조 개선 등에 힘입어 큰 폭으로 오른 반면 소비자물가는 식품 가격 하락에 상승세가 둔화했다. 생산자물가와 소비자물가의 상승률 격차가 5%포인트까지 확대되면서 생산과 소비 간 가격 흐름의 차별화가 심화하고 내수 회복이 여전히 더디다는 분석이 나온다.

중국 국가통계국이 9일 발표한 자료에 따르면 10월 중국 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 0.7% 상승했다. 9월 상승률(0.9%)보다 0.2%포인트 낮아진 수치다. 반면 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 5.7% 상승해 9월(5.0%)보다 상승폭이 0.7%포인트 확대됐다. PPI 상승률은 2022년 7월 이후 최고치를 기록했다.

전월 대비로는 CPI가 보합을 나타냈으며 PPI는 0.7% 상승했다. 다만 PPI의 전월 대비 상승폭은 9월(1.2%)보다 0.5%포인트 축소됐다.

10월 물가 흐름은 에너지와 식품 가격의 엇갈린 움직임이 두드러졌다. 국제유가 상승에 따라 중국 내 휘발유 가격은 전년 동월 대비 22.4% 올랐다. 에너지 가격 상승률도 9월 7.3%에서 10월 9.9%로 확대되면서 CPI를 0.63%포인트 끌어올렸다.

반면 식품 가격은 전년 동월 대비 2.9% 하락해 9월보다 하락폭이 1.2%포인트 확대됐다. 식품 가격 하락은 CPI 상승률을 0.49%포인트 낮추는 요인으로 작용했다. 채소 가격 급락이 식품 물가 하락을 주도한 것으로 분석된다.

서비스 가격은 0.7% 상승했지만 상승폭은 전월보다 0.1%포인트 줄었다. 의료서비스 가격은 3.6%, 여행·교통 등 이동 서비스 가격은 1.5% 상승했다.

반면 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 가격 상승은 소비자물가를 일부 끌어올렸다. 10월 데이터 저장장치 가격은 전년 동월 대비 45.4%, 태블릿PC는 29.3%, 컴퓨터는 23.0%, 휴대전화는 16.7% 상승했다. 이들 전자제품 가격 상승은 CPI를 약 0.26%포인트 끌어올린 것으로 집계됐다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.11.10 chk@newspim.com

생산자물가 상승은 에너지와 일부 첨단 제조업에 집중됐다. 10월 석탄 채굴·선별업 가격은 전년 동월 대비 36.6% 올랐으며 석유·천연가스 채굴업은 35.0%, 석유·석탄 및 기타 연료 가공업은 29.9%, 화학원료·화학제품 제조업은 16.4% 상승했다. 컴퓨터·통신 및 기타 전자장비 제조업 가격도 5.9% 올라 상승폭이 확대됐다.

전월 대비로는 국제 에너지 가격 상승과 겨울철 난방 수요가 맞물리면서 석유·천연가스 채굴업과 석탄 채굴업 가격이 각각 6.0%, 2.7% 올랐다. 정제 석유제품과 유기화학 원료 가격도 각각 6.8% 상승했다. 이들 6개 에너지 관련 업종이 PPI 전월 대비 상승폭의 80% 이상을 견인했다.

생산능력 조정과 산업 구조 개선도 일부 업종의 가격 회복을 뒷받침했다. 비금속 광물제품 가격은 전월 대비 0.8% 상승했으며, 3개월 연속 하락했던 자동차 제조업 가격은 보합으로 돌아섰다. AI 산업 전환에 따른 수요 증가로 전기기계·장비와 컴퓨터·통신·전자장비 제조업 가격도 각각 0.1% 상승했다.

전문가들은 생산자물가 상승이 아직 소비자물가로 폭넓게 전이되지 않고 있다는 점에 주목하고 있다. 중국은 에너지와 일부 상류 산업의 가격 강세가 두드러지는 반면 식품 가격 하락과 내수 회복 지연으로 소비자물가는 낮은 수준에 머물고 있다는 것이다.

중국 수석경제학자포럼의 팡밍 회원은 생산 부문의 산업 동력이 강화되고 있지만 소비 부문은 식품 가격 하락의 영향을 받고 있다며 물가가 완만한 회복세를 이어갈 것으로 전망했다.

다만 국제유가 하락과 식품 가격 약세가 지속될 경우 소비자물가 상승세는 당분간 제한될 가능성이 있다. 둥팡진청 연구개발부의 펑린 집행총감은 11월 CPI 상승률이 0.6%로 추가 둔화할 것으로 예상했다.

중국 경제 전문가들은 내수 확대 정책과 소비 보조금 효과, 서비스 소비 회복 등이 향후 소비자물가를 지탱할 것으로 보고 있다. 반면 생산자물가는 AI 인프라 투자와 신에너지 설비 투자, 산업계의 과잉 경쟁 개선 정책 등에 힘입어 당분간 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 전망이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com