트럼프 "FBI, 젠슨 황 의혹 수사 중"…황 CEO에 직접 전화

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령은 9일 FBI가 젠슨 황을 조사한다고 밝혔다.
- 트럼프 대통령은 황 CEO가 중국 정보요원을 몰랐다고 말했다고 전했다.
- 트럼프 대통령은 황 CEO를 신뢰하며 시진핑에게 먼저 묻지 않겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 미 연방수사국(FBI)이 중국 정보요원으로 의심받는 여성과의 불륜 의혹에 휩싸인 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황에 대해 조사하고 있다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이러한 의혹에도 불구, 황 CEO에게 직접 전화를 걸어 안부를 물었다고 말했다. 황 CEO로부터 해당 여상이 스파이인 줄 몰랐단 말을 들었다고 전했다.
트럼프 대통령은 백악관 기자회견에서 "FBI가 그 밖에 다른 사안과 관련해 이 문제를 들여다보고 있다는 것을 알고 있다"며 "저는 그가 무사할 것이라고 생각한다"고 말했다. 이어 황 CEO에 대한 신뢰를 거듭 강조했다.
트럼프 대통령은 "나는 젠슨을 아주 잘 안다. 그가 매우 명예로운 사람이라고 생각한다. 그는 훌륭한 미국 기업을 일궈냈다. 나는 그가 매우 명예로운 사람이라고 생각한다"고 말했다.
이어 다음 주 시진핑 중국 국가주석과 만날 때 이 문제를 먼저 제기할 생각은 없다고 밝혔다. 다만 시 주석이 자신에게 이 문제를 물어볼 가능성은 있다고 덧붙였다.
wonjc6@newspim.com