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[채권/외환] 미 국채 금리 상승·달러 약세…이란 확전 우려 완화 속 CPI 주목

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AI 핵심 요약

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  • 미국 국채 수익률은 9일 상승하고 달러화는 안전자산 수요 약화로 하락했다.
  • 이란 전쟁 확전 우려가 완화되며 위험자산 선호와 기술주 반등이 나타났다.
  • 시장은 10일 발표될 미국 10월 CPI와 연준의 12월 금리 인상 여부에 주목했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년물 금리 4.874%로 상승…12월 연준 금리 인상 확률 82~84%
트럼프, 이란 추가 공격 가능성 일축
안전자산 수요 줄며 달러인덱스 0.47% 하락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률이 9일(현지시간) 상승한 반면 달러화는 주요 통화 대비 약세를 보였다. 이란 전쟁의 확전 우려가 완화되면서 안전자산 수요가 줄어든 가운데, 투자자들은 10일 발표될 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)에 주목했다. 지난주 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 12월 기준금리 인상 기대도 높아졌다.

이날 미국 10년 만기 국채 수익률은 1.48bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.874%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 3.95bp 오른 4.562%로 집계됐다. 2년물과 10년물의 금리 격차는 31.1bp로 축소됐다.

국채 금리 상승에는 연준의 추가 긴축 전망과 안전자산 선호 약화가 함께 작용했다. 지난주 인공지능(AI) 관련 기술주 급락으로 미국 국채에 몰렸던 자금이 주식시장으로 이동하면서 채권 가격에 하락 압력이 가해졌다. 이날 뉴욕 증시에서는 기술주 중심의 나스닥지수가 반등을 주도했다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 트럼프, 이란 추가 공격 가능성 일축...안전자산 수요 줄며 달러인덱스 0.47% 하락

이란 전쟁을 둘러싼 긴장 완화도 투자심리를 개선했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 외교적 노력이 계속되는 한 이란에 대한 추가 군사 공격을 명령할 가능성이 매우 낮다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 셰이크 모하메드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 회담할 예정인 것으로 전해졌다.

안전자산 수요가 줄면서 달러화도 약세를 나타냈다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.47% 하락한 101.75를 기록했다. 유로화는 달러 대비 0.64% 상승한 1.1213달러에 거래됐고, 달러/엔 환율은 0.41% 내린 157.89엔을 나타냈다. 

위험자산 선호가 회복되면서 호주 달러는 0.95% 상승한 0.6922달러, 뉴질랜드 달러는 1.54% 급등한 0.5630달러를 나타냈다. 국제유가도 하락해 브렌트유 선물은 약 6% 떨어진 배럴당 92.57달러에 거래를 마쳤다.

달러/원 환율은 한국 시간 10일 오전 7시 15분 기준 전장 대비 1.61% 내린 1341.50원을 가리켰다. 

에버리의 수석 이코노미스트 엔리케 디아스알바레스는 시장 참가자들이 이미 상당한 규모의 달러 매수 포지션을 보유하고 있어 달러화가 추가 상승하기 어려운 상황이라고 분석했다. 그는 유로존 경기 회복세가 시장 예상보다 강할 수 있다며 중기적으로 유로화가 반등할 것으로 전망했다.

◆ 시장 10월 CPI에 촉각

시장의 관심은 10일 발표되는 미국의 10월 CPI로 향하고 있다. 로이터통신이 조사한 경제학자들은 전체 CPI가 전월 대비 0.3%, 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 0.2% 상승했을 것으로 예상했다.

지난 6일 발표된 미국의 10월 고용지표가 시장 예상을 웃돌면서 연준의 추가 금리 인상 전망은 강화됐다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 연준이 12월 8~9일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 인상할 확률을 집계 시점에 따라 약 82~84%로 반영했다.

TD증권의 미국 금리 전략 책임자인 겐나디 골드버그는 "CPI가 여전히 충분히 높은 수준을 유지해 연준이 12월 금리 인상 쪽으로 계속 기울어 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

다만 연준 내부에서는 신중론도 제기됐다. 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 이날 인플레이션이 여전히 가장 큰 위험 요인이라면서도 통화정책을 신중하게 운용해야 한다고 강조했다. 그는 12월 회의에서 어떤 결정을 내려야 할지에 대한 기본 시나리오는 갖고 있지 않다고 밝혔다.

한편 미 재무부가 이날 실시한 580억달러 규모의 3년물 국채 입찰에서는 전반적인 수요가 부진했다. 발행수익률은 4.627%로 입찰 전 거래 수준보다 0.5bp 높았다. 응찰률은 2.53배로 최근 6개월 평균인 2.64배를 밑돌았다. 다만 직접 입찰자의 낙찰 비중은 사상 최고인 35%를 기록했다.

미 재무부는 10일 420억달러 규모의 10년물, 12일 250억달러 규모의 30년물 국채를 추가 발행할 예정이다. 미국 채권시장은 11일 재향군인의 날을 맞아 휴장한다.

koinwon@newspim.com

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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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