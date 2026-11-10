풀무원, 어린이 김장 체험 '전통김치 만들기 KIT' 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- 풀무원푸드머스가 10일 어린이 김장체험용 전통김치 KIT 3종을 출시했다
- 유자동치미와 홍시깍두기 등 순한 맛 제품으로 어린이 입맛을 반영했다
- 올해 체험 고객은 누적 90만명을 넘을 것으로 전망되며 공모전도 진행한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원푸드머스가 어린이집과 유치원에서 아이들이 김장문화를 체험할 수 있도록 '전통김치 만들기 KIT' 3종을 출시했다고 10일 밝혔다.
아이들이 매운맛보다 단맛을 좋아한다는 점을 고려해 전남 고흥 유자를 넣은 유자동치미를 신제품으로 선보였다. 홍시깍두기와 신선아삭김치도 순한 맛 고춧가루를 써 맵기를 낮췄다.
풀무원푸드머스는 2021년부터 매년 이 KIT를 리뉴얼해 10~12월 김장철에 내놓고 있다. 작년까지 누적 체험 고객은 72만명이며, 올해 체험 고객까지 합하면 90만명을 넘어설 것으로 전망된다.
올해 처음으로 전국 어린이집과 유치원을 대상으로 한 숏폼 공모전도 열며, 12월 4일까지 접수해 12월 22일 수상작 13개 기관을 발표한다.
문현기 풀무원푸드머스 영업본부장은 "아이들이 매운맛 대신 단맛을 좋아하는 점을 고려해, 전남 고흥의 대표 특산물인 유자를 활용한 신제품을 기획했다"고 말했다.
fineview@newspim.com