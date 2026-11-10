롯데백화점, 올해 마지막 정기 세일…400여 브랜드 최대 반값

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 10일 400여개 브랜드 참여 겨울 정기세일을 발표했다
- 13일부터 29일까지 패션·아웃도어·키즈 상품을 최대 50% 할인한다
- 헤이예티 활용 이모티콘·경품 행사와 크리스마스 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 겨울 의류 할인과 크리스마스 캐릭터 이벤트를 묶어 연말 쇼핑 수요를 공략한다. 올해 마지막 정기 세일에 400여 개 브랜드가 참여하고, 신규 캐릭터 '헤이예티'를 활용한 고객 참여 행사도 마련한다.
롯데백화점은 오는 13일부터 29일까지 전 점포에서 '2026 겨울 정기 세일'을 진행한다고 10일 밝혔다. 패션·아웃도어·키즈 등 주요 상품군을 최대 50% 할인한다. 한파에 대비한 아웃도어 제품과 가을·겨울 시즌 인기 상품을 중심으로 선보인다.
창립 47주년을 기념한 카드사 연계 혜택도 제공한다. 13~15일 현대·KB국민·NH농협카드로 당일 단일 브랜드에서 20만원 또는 40만원 이상 구매하면 구매 금액의 5%에 해당하는 롯데모바일상품권을 증정한다. 패션위크가 열리는 오는 12~15일에는 롯데카드로 단일 브랜드 상품을 구매한 고객에게 구매 금액의 10%에 해당하는 롯데상품권을 제공한다.
크리스마스 이벤트는 헤이예티를 중심으로 구성했다. 19일부터 본점 앞에 설치된 높이 4m의 헤이예티 조형물 안내물에서 QR코드를 스캔하면 선착순 1만명에게 카카오톡 이모티콘을 지급한다. 총 16종으로, 내려받은 날부터 30일간 사용할 수 있다.
이달 20~26일에는 롯데백화점 앱에서 헤이예티와 기존 캐릭터 '똔뚜'의 첫 만남 스토리를 읽은 후 경품에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 롯데타운 잠실 크리스마스 마켓 패스트패스 50장과 헤이예티 이모티콘 1만5000개를 증정한다.
다음 달 4일부터는 본점, 잠실점, 인천점, 동탄점, 부산본점 등 5개 점포에서 당일 15만 원 이상 구매 고객에게 헤이예티 3D 인형 키링을 선착순 증정한다.
오는 19일에는 역술가 박성준이 출연하는 크리스마스 영상을 롯데백화점 공식 유튜브 채널에서 공개한다. 1편은 헤이예티의 관상 분석과 연말 개운법을, 2편은 본점 크리스마스 연출 공간의 풍수지리 분석과 애정운·재물운·성공운에 따른 개운 선물 추천 내용을 담는다.
nrd@newspim.com