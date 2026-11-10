영덕·울진 어촌, 노후 항구 개선으로 생활·조업 여건 높인다

대부·창대항, 동정·신망양항 '어촌뉴딜 3.0' 선정...총 200억 원 투입 예정

임미애 의원 "어업인 소득 증대·안전한 조업 환경 조성 끝까지 챙길 것"

[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕과 울진의 어촌 마을이 노후 어항 시설개선과 생활·복지 기반 확충을 통해 정주 여건 개선에 나선다. 어업인의 안전한 조업 환경을 확보하고 주민 생활과 밀접한 기반 시설을 보강해 인구 감소와 고령화로 침체된 어촌에 활력을 더할 것으로 기대된다.

10일 임미애 의원(더불어민주당, 비례대표·의성·청송·영덕·울진 지역 위원장)실에 따르면 해양수산부가 주관하는 '2027년도 어촌뉴딜 3.0' 공모사업에 영덕군 대부·창대항과 울진군 동정·신망양항 등 2개소가 최종 선정됐다.

임미애 국회의원(더불어민주당, 비례대표·의성·청송·영덕·울진군지역위원장)[사진=임미애의원실]

두 대상지는 모두 '어촌 회복형' 사업으로 추진된다. 지정 어항별로 국비 70억 원과 지방비 30억 원 등 100억 원씩, 총 200억 원이 투입될 예정이다.

이번 사업의 핵심 기대 효과는 어항의 안전성과 기능을 높이고 어촌 주민의 일상생활을 뒷받침할 기반을 확충하는 데 있다. 어항 시설 현대화와 안전 보강, 작업 환경 개선 등을 통해 노후 시설에 따른 불편과 위험을 줄이고 어업 활동을 안정적으로 이어갈 수 있는 여건을 마련한다는 구상이다.

영덕군 대부·창대항은 시설 노후화와 안전 취약 문제를 해소하는 데 중점을 둔다. 어항 본연의 기능을 강화하는 동시에 주민 생활 밀착형 복지 거점을 확충해 항구가 생산 활동뿐 아니라 주민 생활을 지원하는 공간으로도 역할을 넓힐 전망이다.

울진군 동정·신망양항은 열악한 정주 환경과 조업 여건 개선을 추진한다. 안전한 어업 활동 기반을 마련하고 생활·복지 서비스 거점을 보강해 주민들의 생활 편의를 높이는 효과가 기대된다.

'어촌뉴딜 3.0'은 인구 소멸 위기에 놓인 어촌의 자립 기반을 마련하고 낙후된 생활·수산 인프라를 개선하기 위한 사업이다. 두 지역에서는 시설 정비와 생활 환경 개선을 함께 추진함으로써 어촌 공동체를 유지하고 지역의 활력을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

임 의원은 "영덕·울진의 어촌뉴딜 3.0 선정은 주민의 염원과 지자체의 협력이 이룬 결실"이라며 "사업이 어업인의 소득 증대와 안전한 조업 환경으로 이어지도록 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com