한국콜마, CES 뷰티테크 최고혁신상 2년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 한국콜마가 10일 AI 맞춤형 립 제조기기로 CES 혁신상 2개를 수상했다
- 한국콜마는 뷰티테크 최고혁신상을 2년 연속 받은 첫 기업이 됐다
- 크로마 플로우는 입술색을 분석해 1분 이내 맞춤형 립 제품을 제조한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 힌국콜마는 인공지능(AI) 기반 맞춤형 립 제조 기기 '크로마 플로우(ChromaFlow)'가 CES 2027 뷰티테크 부문 최고혁신상과 인공지능 부문 혁신상을 받았다고 10일 밝혔다.
이번 수상은 직전 CES에서 '스카 뷰티 디바이스'로 뷰티테크 부문 최고혁신상을 받은 데 이어 2년 연속 수상이다. 같은 부문에서 2년 연속 최고혁신상을 받은 기업은 처음이다.
피부 관리 기기 '루미젯 프로(LumiJet Pro)'도 인공지능 부문 혁신상을 받았다. 이로써 한국콜마는 출품작 2종으로 총 3개 상을 받았다. CES 뷰티테크 부문 최고혁신상은 2025년 신설됐으며 첫해에는 삼성전자가 수상했다.
크로마 플로우는 사용자가 고른 색상이 실제 입술에서도 구현되도록 개인의 입술색을 반영해 립 제품을 만드는 기기다. 같은 제품을 발라도 입술색과 톤에 따라 발색이 달라지는 점에 착안했다. 기기를 입술에 대면 광학센서로 입술 상태를 측정하고, AI가 목표 색상에 맞춰 7개 컬러 카트리지의 배합 비율을 계산한다. 제품을 만드는 데 걸리는 시간은 1분 이내다.
루미젯 프로는 AI로 피부 상태와 두께를 분석한 뒤 유효성분을 담은 초미세 입자를 필요한 위치와 깊이에 전달하도록 설계됐다. 입자를 고속 분사한 뒤 특정 파장의 빛을 비춰 유효성분이 주변으로 퍼지게 하는 방식이다. 한국콜마는 피부 측정 센서와 분사 장치, 광원을 하나의 헤드에 넣고 기기에 쓰이는 전용 나노입자 제형도 자체 개발했다.
한국콜마는 AI 두피 진단 솔루션 '카이옴(CAIOME)'과 스카 뷰티 디바이스, 크로마 플로우에서 축적한 데이터를 바탕으로 뷰티테크 플랫폼을 구축할 계획이다. 기기별로 개발한 AI 모델을 연결해 피부 진단부터 화장품 제형 설계와 제조까지 적용한다는 구상이다.
CES 2027은 내년 1월 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린다. 한국콜마는 베네시안 엑스포 56139번 부스에서 크로마 플로우와 루미젯 프로를 공개할 예정이다.
sykim@newspim.com