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삼성화재, 英 캐노피우스 경영권 확보…2.3조원 투입

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  • 삼성화재는 10일 캐노피우스 잔여 지분 60% 인수 계약을 체결했다
  • 삼성화재는 약 2조2647억원을 투입해 지분율을 80.56%로 높인다
  • 삼성화재는 해외사업 비중을 20%대 중반까지 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KKR·KIC와 잔여 지분 60% 공동 인수, 지분율 80.6%로 확대
해외사업 비중 10%→20%대 중반 목표, 글로벌 특종보험 강화

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재가 약 2조2647억원을 투입해 영국 특종보험사 캐노피우스(Canopius)의 경영권을 확보한다. 글로벌 투자회사 KKR, 한국투자공사(KIC)와 공동 인수에 나서 해외사업 비중을 현재 10% 수준에서 20%대 중반까지 확대할 계획이다.

삼성화재는 지난 9일 KKR이 운용하는 펀드 및 KIC와 함께 캐노피우스의 잔여 지분 60%를 인수하는 계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 인수 대상은 미국 사모펀드 센터브릿지 파트너스가 이끄는 피덴티아 포르투나 홀딩스가 보유한 지분이다.

[사진=삼성화재]

삼성화재는 이번 거래를 통해 캐노피우스 지배회사인 포르투나 톱코 리미티드의 지분 40.53%를 약 2조2647억원에 추가 취득한다. 기존 보유 지분 40.03%를 합산하면 최종 지분율은 80.56%로 높아진다. 공동투자자인 KKR과 KIC는 각각 12.15%, 7.29%의 지분을 확보할 예정이다.

거래 종결 예정일은 2027년 3월 31일이다. 다만 현지 규제당국의 승인과 거래 종결 조건 충족 여부에 따라 일정이 변경될 수 있으며, 최종 취득금액도 환율과 매매대금 정산 결과에 따라 달라질 수 있다.

삼성화재는 2019년 캐노피우스에 처음 투자한 이후 2020년과 2025년 추가 투자를 통해 보유 지분을 약 40%까지 확대했다. 세 차례에 걸쳐 총 1조2000억원가량을 투입했으며, 이번 인수로 7년간 이어온 전략적 협력 관계를 경영권 확보로 발전시켰다.

캐노피우스는 영국 로이즈 시장을 기반으로 해상·에너지·항공·사이버 등 특수보험과 재보험 사업을 영위하는 글로벌 보험사다. 지난해 수입보험료는 44억8400만달러, 세전이익은 5억5300만달러를 기록했으며 자기자본이익률(ROE)은 21%에 달했다.

올해 상반기 보험계약 인수보험료는 26억6000만달러로 전년 동기 대비 10% 증가했다. 할인 전 순합산비율도 89.7%에서 87.3%로 낮아지며 수익성이 개선됐다.

삼성화재는 이번 인수를 통해 캐노피우스의 경영권을 확보하고 해외 특종보험 사업을 확대할 계획이다. 현재 10% 수준인 해외사업 비중을 20%대 중반까지 높이고, 영국 로이즈 시장을 비롯해 미국과 아시아 지역으로 사업 기반을 넓힌다는 구상이다.

이를 위해 공동투자자인 KKR은 글로벌 투자 및 인수합병(M&A) 경험을 활용해 캐노피우스의 기업가치 제고를 지원할 예정이다. KIC는 국내 기업의 해외 진출을 지원하는 전략적 투자의 일환으로 이번 거래에 참여했다.

삼성화재는 KKR·KIC와 주주 간 계약을 체결하고 지분 매입·매도에 관한 콜옵션과 풋옵션도 약정했다. 일정 조건을 충족하면 두 기관이 보유한 지분을 추가로 매입할 수 있으며, 행사 가격은 당시 기업가치 등을 반영해 산정된다.

이문화 삼성화재 사장은 "이번 캐노피우스 경영권 인수는 삼성화재가 국내시장을 넘어 글로벌 보험사로 도약하는 중요한 전환점"이라며 "캐노피우스와 삼성화재가 지난 7년간 쌓아온 신뢰와 협력을 바탕으로 양사의 강점을 결합해 로이즈 시장 내 경쟁력을 강화하고, 미국 시장 확대 등 글로벌 성장기회를 적극적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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