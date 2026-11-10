필립모리스, 3Q 비연소 매출 비중 40% 넘어

AI 핵심 요약beta
- 필립모리스가 10일 3분기 비연소 사업 매출 비중이 40%를 넘었다고 밝혔다
- 필립모리스는 비연소 제품을 110개 시장에서 판매하며 사업을 확대했다
- 한국에서는 아이코스와 비브를 앞세운 멀티 카테고리 전략을 본격화했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 필립모리스 인터내셔널(PMI)이 2026년 3분기 실적을 발표하며 전체 순매출에서 비연소 사업이 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다고 10일 밝혔다.
1~9월 누적 기준 비중은 약 42%다. 전 세계 30개가 넘는 시장에서는 비연소 제품이 순매출의 절반 이상을 차지했고, 9월 말 기준 비연소 제품은 110개 시장에서 판매되고 있다.
PMI는 3분기 글로벌 궐련형 전자담배 카테고리 판매량의 약 4분의 3을 차지하며 아이코스가 시장 성장을 이끌었다고 설명했다. 액상형 전자담배 기기 비브는 유럽 폐쇄형 포드 시장에서 브랜드 1위를 유지했고, 니코틴 파우치 진은 미국을 포함해 63개 시장에 진출했다. 멀티 카테고리 사업이 가장 먼저 전개된 유럽에서는 3분기 아이코스·비브·진의 합산 판매량이 전년 동기 대비 약 8.9% 증가했다.
한국에서는 궐련형 전자담배 중심이던 비연소 사업에 최근 출시한 비브가 더해지며 멀티 카테고리 전략이 본격화되고 있다.
이홍석 한국필립모리스 대표이사는 "이번 3분기 실적은 PMI 비연소 사업의 성장과 멀티 카테고리 전략의 성과를 보여준다"며 "한국에서도 아이코스와 비브를 중심으로 새로운 성장 기회를 만들어가고 있다. '담배연기 없는 미래' 비전 실현을 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com