LG전자, CES 2027서 올레드 TV 등 8개 제품 혁신상

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 10일 올레드 TV·모니터·생활가전 등 8개 부문에서 CES 2027 혁신상을 받았다.
- LG 시그니처 올레드 T는 투명·무선 기술로 2년 연속 최고 혁신상을 수상했다.
- 올레드 W와 울트라기어 모니터, 워시타워 등도 부문별 혁신상을 받았다.
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자의 혁신 제품들이 내년 1월 CES 2027 개막을 앞두고 혁신상을 수상했다.
LG전자가 올레드 TV와 게이밍 모니터, 생활가전 등 총 8개 제품 부문에서 CES 2027 혁신상을 받았다고 10일 밝혔다.
미국 소비자기술협회(CTA)는 매년 1월 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT, 가전 전시회인 CES 개막을 앞두고 가장 혁신적인 제품과 서비스를 선정해 혁신상을 수여한다.
LG전자는 세계 최초 투명·무선 올레드 TV 'LG 시그니처 올레드 T'는 '아트 테크' 부문 최고 혁신상을 수상했다. 2년 연속 최고 혁신상이며, LG 올레드 TV는 2023년부터 5년 연속 CES 최고 혁신상을 받았다.
시그니처 올레드 T는 투명 올레드와 무선 AV 송·수신 기술을 적용했다. 리모컨으로 블랙 스크린과 투명 스크린 모드를 전환할 수 있다. 블랙 스크린 모드에서는 77형 올레드의 4K 화질로 영화와 게임을 즐길 수 있고, 투명 스크린 모드에서는 화면 뒤 공간을 볼 수 있다.
초대형 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W'는 영상디스플레이 부문 혁신상을 받았다. 패널부터 메인보드, 스피커까지 초슬림화 기술이 적용됐으며, 무선 기술로 영상과 오디오를 손실·지연 없이 전송한다.
게이밍 부문에서는 'LG 울트라기어 게이밍 모니터'가 혁신상을 받았다. 세계 최초로 1000Hz 초고주사율과 FHD(1920x1080) 해상도를 동시에 구현했다.
생활가전 부문에서는 AI 워시·드라이 기능의 'LG 워시타워', 기류 제어 기술을 적용한 'LG 헤어드라이어', 정밀한 가열 성능과 AI 기능을 결합한 'LG 시그니처 월오븐'이 혁신상을 받았다.
LG 올레드 TV는 2013년 세계 최초 OLED TV 출시 이후 13년 연속 글로벌 1위를 유지하고 있다.
raul1649@newspim.com