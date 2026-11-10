현대백화점, 13일부터 겨울 할인 행사 '더 세일'

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 10일 겨울 할인 행사와 방한 외투 확대 계획을 밝혔다
- 전국 점포에서 13일부터 29일까지 200여 브랜드 상품을 최대 60% 할인한다
- 더현대 서울과 판교점 등에서 스포츠 체험과 조르조 모란디 특별전을 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점이 패딩과 코트 등 겨울 외투 물량을 늘리고 할인 행사에 나선다. 추워진 날씨에 늘어나는 방한 의류 수요에 대응하는 한편, 스포츠 체험과 미술 전시를 통해 실내 나들이객의 발길도 끌어들인다는 구상이다.
현대백화점은 오는 13일부터 29일까지 압구정본점과 더현대 서울 등 전국 점포에서 겨울 할인 행사 '더 세일'을 진행한다고 10일 밝혔다.
패션·리빙·스포츠 등 200여 개 브랜드가 참여해 가을·겨울 신상품을 최초 판매가보다 최대 60% 할인한다. 패딩과 코트 등 아우터는 브랜드별로 지난해보다 물량을 최대 20% 이상 확대했다.
점포별 특별 행사도 마련했다. 무역센터점은 오는 13~15일 지하 1층에서 캐시미어 의류를 최대 50% 할인 판매하는 '캐시미어 대전'을 연다. 판교점은 같은 기간 1층에서 안다르, 노매뉴얼, 레이브 등 인기 브랜드 상품을 최대 60% 할인하는 '영패션 위켄드'를 진행한다.
더현대 서울은 이달 12~18일 지하 1층에서 배드민턴 브랜드 요넥스의 체험형 팝업스토어를 운영한다. 방문객들이 직접 라켓을 잡고 경기를 경험할 수 있으며, 미니 매치 코트와 점프 높이 도전 등 게임형 챌린지를 즐길 수 있다. 판교점은 오는 15일까지 1층에서 스위스 럭셔리 워치 브랜드 튜더의 F1 레이싱 팝업스토어를 운영하며 F1 드라이빙 시뮬레이터를 통해 레이싱을 체험할 수 있다.
더현대 서울 6층에서는 이달 21일부터 20세기 이탈리아 거장 조르조 모란디의 특별전을 개최한다. 모란디 미술관과 공동 기획한 이번 전시는 유화, 수채화, 드로잉, 판화 등 다채로운 작품을 선보이며 내년 3월 1일까지 진행된다.
nrd@newspim.com