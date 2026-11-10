미스터블루, '미블 세일 페스타' 개최

AI 핵심 요약beta
- 미스터블루는 10일 연말 맞이 미블 세일 페스타를 개최했다
- 이번 행사는 다음달 20일까지 10개 기획전과 미블위크로 진행된다
- 미스터블루는 BL·로맨스 중심으로 신규 독자 확보에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오는 12월 20일까지 최대 80% 할인
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웹툰·웹소설 플랫폼 미스터블루는 연말 성수기를 맞아 대규모 프로모션 '미블 세일 페스타'를 개최하고 보이즈러브(BL)·로맨스 장르를 중심으로 독자층 확대에 나선다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 다음달 20일까지 미스터블루 온라인과 모바일 웹에서 진행된다. 총 10개 기획전과 '미블위크'로 구성되며, 각 이벤트가 순차적으로 열린다.
BL 인기 키워드별 테마 기획전 5종에서는 무료 회차 확대와 무료쿠폰, 할인 혜택을 제공한다. 특히 '신혼부부 특별전형', '디데이 8일(D-8)', '개와 따뜻한 보일러', '트윈리쉬(TWIN LEASH)' 등 인기 BL 웹툰의 특별 외전 기획전에서는 1개 작품 이상 전 회차 구매 시 100% 캐시백 혜택을 제공한다.
작품 구매 혜택 이벤트 4종에서는 최대 80% 할인과 보너스머니, 캐시백 등을 제공한다. 매달 게릴라 형식으로 운영되는 미블위크에는 이달 인기작 17개가 참여해 행사 기간 매일 다른 작품을 회차당 190원에 소장할 수 있다.
미스터블루는 기존 무협 4대천왕 지식재산권(IP)을 중심으로 한 사업에서 20~30대 소비 비중이 높은 BL·로맨스 분야로 이용자층을 확대한다는 전략이다. 무료 회차와 할인 혜택을 통해 신규 독자를 확보하고 유료 결제 및 재구매를 유도할 계획이다.
미스터블루 관계자는 "연말 성수기를 맞아 BL·로맨스 독자들이 다양한 작품을 접할 수 있도록 대규모 혜택을 구성했다"며 "이번 미블 세일 페스타를 통해 더 많은 독자와 만나고 무협에 이어 BL·로맨스 장르에서의 시장 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com