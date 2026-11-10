엔비디아 법률고문, 美 상무부 'AI 칩 밀수' 조사에 개입 정황

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아의 최고 법률책임자가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜 상대 여성이 과거 임원으로 재직했던 싱가포르 기업 '메가스피드'를 향한 미국 정부의 대(對)중국 AI 칩 밀수 조사 과정에 직접 개입한 정황이 나왔다.

9일(현지시간) 블룸버그 통신이 사안에 정통한 미 정부 관계자들을 인용한 바에 따르면 팀 테터 엔비디아 법률고문은 2025년 여름, 미 반도체 수출 통제를 총괄하는 제프리 케슬러 상무부 차관에게 직접 전화를 걸어 메가스피드 조사를 문의했다.

젠슨 황 엔비디아 대표(오른 쪽)와 메가스피드인터내셔널 전 임원 앨리스 황[출처 =샤오홍슈 캡처]

테터 고문은 케슬러 차관에게 싱가포르 경찰이 메가스피드 임원인 앨리스 황을 출국 금지 조치하고 조사하는 과정에 미 상무부 산업안보국(BIS)이 개입했는지를 물은 것으로 전해졌다. 앨리스 황은 젠슨 황 CEO가 사적 관계를 인정해 현재 엔비디아 이사회의 조사를 받고 있는 핵심 인물이다. 엔비디아 측은 테터 고문이 통화 당시 두 사람의 불륜 사실을 알지 못했다고 해명했다.

문제는 테터 고문의 전화 직후 미 상무부 내부 수사망이 급격히 위축됐다는 점이다. 보도에 따르면 테터의 문의 이후 실무진에게는 엔비디아 관련 모든 조사 요청을 케슬러 차관을 거치도록 하는 이례적인 지침이 내려졌으며, 외부 문서에서 '메가스피드'나 말레이시아 자회사인 '스피드매트릭스'의 사명을 언급하지 말라고 명했다.

테터 고문은 상무부 실무진에게 직접 미팅을 요구하기도 했다. 이에 부당함을 느낀 직원이 거절 의사를 밝혔으나, 수사의 동력은 급격히 꺾였다. 이후 2025년 말, 해당 건을 공동 수사하던 미 법무부가 상무부에 수사 일시 중단을 요청함에 따라, 충분한 입증 자료가 확보됐음에도 불구하고 상무부의 조사는 사실상 동결됐다.

미 행정부 고위층에서 메가스피드에 대한 제재 요구가 이어졌음에도 상무부 산업안보국(BIS)은 거래 제한 제재를 내리지 않았다. 일각에서는 상무부가 첨단 반도체의 중국 불법 유출을 조기에 차단할 기회를 놓쳤다고 지적한다.

엔비디아의 부실·거짓 보고 의혹도 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 엔비디아는 동남아 3개국, 8개 전문 기업이 소유한 12개 데이터센터 시설을 수차례 실사한 뒤 2025년 11월 중순 블룸버그에 "모든 장비가 제자리에 있음을 확인했다"고 밝힌 바 있다.

하지만 블룸버그가 무역 통관 데이터를 분석한 결과, 엔비디아가 미 정부에 제출한 집계에는 파트너사를 통해 메가스피드에 공급된 최첨단 AI 칩 무려 5만 대가 누락된 것으로 드러났다. 수량 차이에 대한 해명 요구가 거세지자 엔비디아 측은 지난해 12월 "누락된 장비가 보관된 추가 창고를 점검했다"고 말을 바꿨으나, 정작 해당 시설에서 몇 대의 칩을 확인했는지는 공개를 거부했다.

거짓 실사 정황도 추가로 드러났다. 엔비디아가 직접 방문 점검했다고 미 정부에 보고한 데이터센터 운용사 8곳 중 2곳은 "우리 시설에는 메가스피드의 하드웨어가 들어온 적이 전혀 없다"고 밝혀 논란을 키웠다.

한편 메가스피드는 2025년 11월에만 엔비디아의 최신 칩인 'GB300'을 최소 1만 7,544대 수입한 바 있다. 비판 여론이 고조되자 엔비디아는 메가스피드와의 거래 중단을 주장했으나, 현재까지도 메가스피드를 공식 '클라우드 파트너' 지위에서 박탈하지 않고 유지 중인 것으로 나타났다.

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