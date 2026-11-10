이마트24, '성수310' 컵커피 출시 1년여만에 180만개 판매

AI 핵심 요약beta
- 이마트24는 10일 성수310 컵커피 누적 판매량 180만개를 기록했다
- 성수310 컵커피 월평균 매출은 지난해보다 약 2.7배 증가했다
- 이마트24는 신제품 2종을 추가하고 이달 1+1 행사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트24의 자체 카페 브랜드 '성수310' 컵커피가 출시 1년여 만에 누적 판매량 180만개를 기록했다. 이마트24는 새로운 맛을 추가하고 상품 포장을 바꿔 판매 확대에 나선다.
이마트24는 지난 9일 기준 성수310 컵커피 6종의 누적 판매량이 약 180만개로 집계됐다고 10일 밝혔다. 지난해 10월 말 4종을 처음 출시한 이후 하루 평균 약 4800개씩 팔린 셈이다.
올해 성수310 컵커피의 월평균 매출은 지난해의 약 2.7배 수준으로 늘었다. 월별 컵커피 인기 상품 상위 10위에도 꾸준히 이름을 올렸다. 이마트24가 올해 1~10월 상품군별 매출을 분석한 결과 컵커피는 매월 상위 10%에 포함됐다.
출시 1주년을 맞아 상품 구성도 넓혔다. 지난달 29일 '솔티초코라떼'와 '꼬숩라떼'를 추가하면서 판매 상품은 기존 4종에서 6종으로 늘었다.
진한 코코아에 소금을 더한 '솔티초코라떼'와 고소한 곡물과 진한 커피샷을 조합한 '꼬숩라떼'로, 기존 4종에서 총 6종으로 라인업을 확대했다. 리뉴얼 패키지 상품은 이달부터 순차적으로 선보인다.
고객 혜택도 강화한다. 이달 한 달간 성수310 컵커피 전 상품을 대상으로 1+1 행사를 진행한다. 같은 기간 성수310 컵커피를 비롯해 매일유업의 '바리스타', 이디야 컵커피 등 행사 대상 상품 구매 후 앱에서 스탬프에 응모한 고객 중 매일 6명을 추첨해 다이어리 또는 만년필을 증정한다.
nrd@newspim.com