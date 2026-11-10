[뉴스분석] 미 중간선거 결과 침묵하는 北...김정은 고심 깊어지나

일주일째 사실 보도조차 않아

바이낸스 해킹 사태도 변수로

내주 선전 APEC이 분수령 될 듯

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 미국 중간선거 결과에 침묵하고 있다. 지난 3일(현지시간) 실시된 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하는 승리를 거뒀지만 북한 관영매체들은 선거 결과가 윤곽을 드러낸 지 일주일 가까이 지나도록 관련 사실조차 보도하지 않고 있다.

미국 정치 지형의 변화가 향후 북미관계에 미칠 영향을 예의주시하며 국무위원장 김정은이 대미 전략을 놓고 장고에 들어간 것 아니냐는 관측이 나온다. 민주당의 승리가 어느 정도 예상된 결과라고 하더라도 향후 트럼프 대통령의 국정 운영과 외교적 선택, 특히 대미 접근과 관련한 사안에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사안인 만큼 북한으로서도 가볍게 넘기기 어려운 정치적 변수일 것이란 지적이다.

도널드 트럼프 미 대통령과 김정은 국무위원장이 2019년 6월 30일 오후 판문점에서 만나 악수 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

특히 김정은이 내심 기대를 걸어온 트럼프 대통령과의 정상회담 로드맵에 차질이 생길 수 있다는 점이 고민거리일 수 있다. 트럼프는 여전히 김정은과의 만남에 관심을 보이고 있지만 최근 들어 회담 성사 가능성에 대해서는 이전과 다소 다른 뉘앙스의 신중해진 태도를 보이고 있다.

김정은으로서는 트럼프 대통령의 의중을 간파해야 하는 동시에 워싱턴 정가의 기류 변화가 북미 협상에 미칠 파장을 계산해야 하는 복잡한 상황에 놓인 셈이다.

◆ 김정은, 대미접근 전략 재검토 가능성

민주당은 내년 1월 새 의회 출범 이후 트럼프 행정부의 주요 정책에 대한 견제와 감시를 강화할 수 있게 됐다. 외교·안보 정책에서도 의회 차원의 검증과 압박이 거세질 가능성이 있다.

특히 북한 비핵화와 대북 제재, 북미 정상회담을 둘러싼 정책 결정 과정에서 민주당의 목소리가 커질 수 있다.

물론 민주당의 승리를 곧바로 트럼프 대통령의 대북정책 약화로 연결해 해석하기 어려울 것이다. 트럼프 대통령이 의회 장악력을 잃으면서 외교적 성과를 통해 정치적 돌파구를 찾으려 할 수도 있다는 해석도 나온다. 하지만 반대로 민주당의 견제 속에 대북 협상에 투입할 정치적 역량이 줄어들 가능성도 배제할 수 없다.

김정은 입장에서는 트럼프가 실제로 정상회담을 추진할 의지가 있는지, 회담을 하더라도 제재 완화나 체제 안전보장 등 북한이 원하는 성과를 얻어낼 수 있을지 따져봐야 한다. 북한이 선거 결과에 대한 평가를 유보한 채 미국의 후속 움직임을 지켜보는 것도 이 같은 계산과 무관하지 않다는 분석이다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 2025년 2월 27일 핵무기 운용을 위한 전략순항미사일 발사훈련을 참관했다고 관영 조선중앙통신이 28일 보도했다. 사진은 김정은이 쌍안경을 든 채 순항미사일의 타격 장면을 지켜보는 모습. [사진=노동신문] 2025.02.28

◆ 미사일 도발 속 ICBM은 자제…트럼프 자극 피하기

북한의 최근 군사 행보에서도 미국과의 대화 가능성을 완전히 닫지 않으려는 전략적 고려가 읽힌다.

북한은 트럼프의 대화 제의에 적극적으로 호응하지 않으면서도 미사일 발사와 무기체계 개발을 지속하고 있다. 지난달에도 탄도미사일 발사 등 군사적 행보를 이어갔으며, 11월 4일에는 동해상으로 여러 발의 단거리 탄도미사일을 발사했다. 이는 미국의 대화 제의에 대한 무응답과 별개로 군사력 투사를 지속하겠다는 의도를 보여준다.

그러나 북한이 미국 본토를 직접 위협하는 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사나 핵실험에 나서지는 않고 있다는 점도 주목된다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차와 앤디 림 연구원은 최근 분석에서 북한이 트럼프 대통령의 군사적 레드라인을 시험하고 있을 가능성을 제기했다. 이들이 지목한 트럼프 행정부의 레드라인은 ICBM 시험발사와 핵실험, 치명적인 군사공격 등이다.

북한은 트럼프 2기 출범 이후 미사일 발사 활동을 크게 늘렸지만, 미국이 직접적인 위협으로 받아들일 수 있는 핵심 전략무기 시험에는 신중한 태도를 보이고 있다는 것이다.

이는 북한이 군사적 압박을 통해 협상력을 높이면서도 트럼프 행정부와의 대화 가능성을 훼손하지 않으려는 이중전략으로 풀이된다.

북한으로서는 군사적 긴장 수위를 적절히 조절하면서 미국의 반응을 살피는 것이 유리하다는 판단을 내렸을 가능성이 있다. 트럼프 대통령과의 정상회담을 염두에 둔다면 협상 테이블을 완전히 깨뜨리는 행동은 피할 필요가 있기 때문이다.

◆ 바이낸스 해킹 악재에도 '대화' 강조한 트럼프

북한의 대미 전략을 복잡하게 만드는 또 다른 변수는 최근 불거진 바이낸스 해킹 사건이다.

미국 연방수사국(FBI)은 지난달 말 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 발생한 60억 달러(약 8조원) 규모의 가상자산 탈취 사건이 북한 연계 해킹 조직의 소행이라고 발표했다. 북한의 외화벌이 수단으로 활용돼온 사이버 범죄가 국제사회의 새로운 제재와 압박 명분으로 부상할 수 있는 상황이다.

북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB]

북한은 즉각 반발했다. 김여정 노동당 부장은 3일 담화에서 미국의 주장을 '황당무계한 낭설'로 규정하고, 북한을 사이버 범죄 국가로 몰아가려는 미국의 적대적 정책이라고 비난했다. 북한은 이 사건을 단순한 해킹 의혹이 아니라 미국의 대북 압박을 보여주는 사례로 규정하면서 강하게 반발했다.

그럼에도 트럼프 대통령은 북한과의 대화 가능성을 닫지 않았다. 바이낸스 해킹 사건과 관련해 북한의 소행으로 확인되면 북한과 대화하겠다는 취지의 입장을 밝혔다. 그는 관련 질문에 "우리는 북한인지 아닌지 모른다. 알아보고 있다"면서 "북한이라면 그들과 이야기할 것"이라고 말했다.

이는 북한의 사이버 공격 의혹을 외교적 대화의 장애물로만 보지 않고, 오히려 직접 대화를 통해 해결할 수 있다는 여지를 남긴 것으로 해석된다. 트럼프 대통령 특유의 정상 간 직접 협상 선호가 반영된 발언이라는 평가도 가능하다.

김여정의 후속 담화 역시 주목된다. 김 부부장은 4일 담화에서 "평화를 위한 선택지에는 물론 대화도 있다"고 밝혔다. 다만 "그것이 반드시 우리의 국익과 등치되는 것은 아니다"라고 선을 그었다. 미국의 적대시 정책이 바뀌지 않는 한 대화에 나설 이유가 없다는 기존 입장을 재확인하면서도 대화의 문 자체는 닫지 않은 것이다.

이는 북한이 트럼프 대통령과의 대화 가능성을 완전히 포기하지 않았음을 보여주는 대목이다. 김여정은 미국의 대북 제재와 한미 연합훈련, 비핵화 요구 등을 문제 삼으면서도 대화 자체를 거부하는 대신 미국이 먼저 태도를 바꿔야 한다는 조건을 내세웠다.

결국 바이낸스 해킹 사건은 북미관계에 새로운 악재로 작용할 수 있지만, 양측 모두 이를 대화의 완전한 중단으로 연결하지는 않는 모습이다. 트럼프 대통령은 대화를 통한 해결 가능성을 언급하고, 북한은 미국의 적대시 정책 철회를 전제로 대화 여지를 남기는 방식이다.

◆ 지난해 경주 APEC때와 확 달라진 기류

다만 김정은으로서는 트럼프의 최근 발언에서 감지되는 미묘한 변화가 신경 쓰일 수밖에 없다.

트럼프 대통령은 지난달 19일 백악관에서 중국 선전 아태경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김정은과 만날 수 있느냐는 질문을 받고 "모르겠다"고 답했다. 이어 "누군가 회담을 요청하고 있는지도 확실하지 않다(I'm not sure that anybody's asking for a meeting)"고 덧붙였다.

그러면서도 "김정은과 나는 매우 잘 지낸다"고 강조했다. 회담 가능성을 완전히 부인하지는 않았지만, 이전의 적극적인 만남 의지와 비교하면 한층 신중해진 반응이었다.

김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료]

이는 평양 측에게 적지 않은 고민거리일 수 있다. 트럼프 대통령은 앞서 연내 김정은과 만날 의향을 여러 차례 내비쳤으며, 지난달 12일에도 아시아 순방 기간 김정은과 만날 가능성에 대해 "그럴 수도 있다"고 답했다. 그러나 불과 일주일 뒤에는 회담을 요청하는 쪽이 있는지도 모르겠다는 식으로 한발 물러서는 모습을 보였다.

지난해 경주 APEC 정상회의 당시와 비교해도 기류 변화가 감지된다. 당시 트럼프 대통령은 김정은과의 만남에 적극적인 관심을 표명하며 사실상 공개적인 러브콜을 보냈다. 반면 이번에는 친분을 강조하면서도 회담 성사 여부에 대해서는 확답을 피하고 있다.

미국 측의 회담 제의에 북한이 적극적으로 호응하지 않은 데 따른 피로감이 반영됐다는 해석도 가능하다. 트럼프 대통령이 정상회담을 통해 외교적 성과를 거두고 싶어 하더라도 북한이 응답하지 않는다면 회담을 강행할 이유가 없다는 것이다.

◆ 김정은 단둥 방문…中에 중재 역할 타진했나

북한이 중국과의 고위급 소통을 잇달아 강화하고 있는 점도 북미대화 재개 가능성과 관련해 주목된다.

김정은은 지난달 24일 중국 랴오닝성 단둥을 전격 방문해 왕후닝 중국 전국인민정치협상회의 주석과 만났다.

시진핑 국가주석과의 직접 회담은 아니었지만, 북중 간 전통적 우호관계를 재확인하고 고위급 소통을 강화했다는 의미가 있다. 특히 트럼프 대통령의 방중과 APEC 정상회의를 앞둔 시점이라는 점에서 북미관계와 관련한 중국의 역할을 염두에 둔 행보였을 가능성도 제기된다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 10월 24일 중국 랴오닝성 단둥시를 방문해 인민정치협상회의(정협) 주석인 왕후닝(王滬寧, 권력서열 4위)과 만났다. [사진=북한매체 종합] 2026.10.25 yjlee@newspim.com

중국 외교부의 대표적 미국통인 마자오쉬 상무부부장(수석 차관)이 배석한 것도 이런 이유일 수 있다. 마자오쉬가 APEC 준비를 총괄하고 있다는 점도 의미심장하다.

김정은 방중에 이어 김성남 노동당 국제부장 겸 국제비서가 이끄는 북한 노동당 대표단도 지난 3일부터 7일까지 중국을 방문했다. 김성남은 중국 공산당 대외연락부장 류하이싱, 왕이 외교부장, 차이치 정치국 상무위원 등 중국의 주요 외교·당 지도부 인사들과 잇달아 만났다.

한국 정부는 김성남의 방중 목적에 대해 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(5중전회) 결과를 공유하고 양국 간 고위급 교류를 유지하기 위한 것으로 평가했다. 다만 북미대화 재개를 위한 사전 협의 가능성에 대해서도 다양한 가능성을 열어두고 관련 동향을 지켜보겠다는 입장을 밝혔다.

◆선전 APEC이 분수령…전격 회동 불발 땐 연내 회담 어려워

이제 관심은 오는 18~19일 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의로 쏠린다. 트럼프 대통령은 이번 회의 참석을 위해 중국을 방문할 예정이다. 김정은과의 전격적인 만남 가능성이 완전히 사라진 것은 아니지만, 시간이 빠듯한 게 현실이다.

트럼프 대통령은 최근 시진핑 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 APEC에서 만날 것으로 예상하면서 비핵화 문제도 논의할 수 있다고 밝혔다. 북한 문제를 포함한 핵 관련 현안이 정상회의 의제에 오를 가능성도 주목된다.

북한으로서는 트럼프 대통령이 이번 방중 과정에서 어떤 대북 메시지를 내놓는지가 중요하다. 김정은과의 회동 가능성을 다시 언급하거나 대화 의지를 적극적으로 표명한다면 북한도 이에 호응할 명분을 찾을 수 있다. 중국이 양측의 의사 확인과 접촉을 위한 물밑 조율에 나선다면 예상치 못한 북미 정상 간 만남이 성사될 가능성도 배제할 수 없다.

하지만 회담을 위한 사전 조율이 이뤄지지 않은 상황에서 정상 간 전격 회동이 성사되기는 쉽지 않다. 북한이 트럼프 대통령의 제의에 명확한 답변을 내놓지 않고 있는 데다, 양측이 원하는 협상 조건에도 상당한 차이가 있기 때문이다.

북한 내부 사정에 정통한 소식통은 "최근 김정은이 트럼프와의 정상회담과 관련해 미국이 서면 형식의 공식적인 제안을 하고, 회담 장소는 평양으로 했으면 한다는 입장을 타진했다는 얘기가 들린다"고 말했다. 북한이 여전히 트럼프와의 만남에 다소 깐깐한 입장을 내비치고 있다는 얘기다.

북한 국무위원장 김정은이 지난 10월 29일 강원도 원산에서 열린 '무인항공기술발전-2026 전시회'에 참석해 자폭드론을 살펴보고 있다. [사진= 뉴스핌DB] 2026.11.03 gomsi@newspim.com

북한이 미국 중간선거 결과에 침묵하는 것은 선거 자체보다 그 이후 트럼프 대통령의 선택을 기다리고 있기 때문일 수 있다. 김정은은 트럼프와의 정상회담을 통해 제재 완화와 체제 안전보장이라는 전략적 목표를 달성하고 싶겠지만, 미국의 정치 환경 변화와 트럼프 대통령의 달라진 발언은 새로운 계산을 요구하고 있다.

북한의 미사일 도발과 대화 여지 남기기, 중국과의 고위급 소통 강화는 모두 이 같은 복잡한 셈법의 연장선에 놓여 있다. 미 중간선거 이후 김정은의 침묵이 언제 깨질지, 그리고 트럼프 대통령이 선전에서 어떤 메시지를 내놓을지가 향후 북미관계의 방향을 가를 핵심 변수가 되고 있다.

yjlee@newspim.com