SK이노베이션, 농어촌에 '행복Dream 도서관' 7곳 조성

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션은 8일 구미 고아지역아동센터에 행복Dream 도서관을 열었다
- 올해 구미·진안·밀양 등 농어촌 7곳에 도서관을 추가 조성했다
- 3년간 32곳에 도서관을 마련하고 도서 3만3000여권을 지원했다
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구성원·시민·교보문고 참여…아동 2000여명 지원
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK이노베이션이 농어촌 지역 아동들의 독서 환경 개선을 위해 올해 7곳에 '행복Dream 도서관'을 조성했다.
SK이노베이션은 지난 8일 경북 구미시 고아지역아동센터에서 '2026년 농어촌 아이들을 위한 행복Dream 도서관 개소식'을 개최했다고 10일 밝혔다.
이날 행사에는 정재승 KAIST 뇌인지과학과 교수가 참석해 로봇과 뇌과학 기술 발전이 일상에 미치는 변화와 독서의 즐거움 등을 주제로 특별 강연을 진행했다.
행복Dream 도서관은 농어촌 지역의 학습 격차를 해소하고 독서 문화를 확산하기 위해 지역아동센터에 작은 도서관을 조성하고 도서를 기부하는 사업이다. SK이노베이션 계열 구성원들이 기본급의 1%를 모아 마련한 '1% 행복나눔기금'을 활용해 운영된다.
SK이노베이션은 2024년 15곳, 2025년 10곳에 이어 올해 경북 구미와 전북 진안, 경남 밀양 등 농어촌 지역 7곳에 도서관을 추가 조성했다. 이에 따라 3년간 조성한 도서관은 총 32곳으로 늘었다. 누적 기부 도서는 3만3000여권, 지원 아동은 2000여명에 달한다.
도서 기부에는 임직원뿐 아니라 일반 시민과 교보문고도 참여했다. 지난 7월부터 약 두 달간 진행한 '2026 어린이 책Dream 프로젝트'를 통해 총 1만2000여권의 도서를 모았다. SK이노베이션은 지난해 교보문고, 세이브더칠드런과 업무협약을 체결하고 사업을 확대해 왔다.
사업에 참여한 아동들의 독서 활동에도 변화가 나타났다. 세이브더칠드런이 실시한 설문조사에 따르면 사업 참여 아동의 독서 빈도는 사업 전보다 87%, 독서에 대한 흥미는 160% 증가했다. 도서관 만족도는 5점 만점에 4.5점을 기록했다.
SK이노베이션 관계자는 "농어촌 지역 아이들이 가까운 곳에서 다양한 책을 만나고, 어릴 때부터 독서 습관을 길러 더 큰 꿈을 그릴 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com