美 백악관, 러·우크라 평화협상에 '신중한 낙관론'…영토 이견은 여전

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위트코프·쿠슈너, 아부다비서 10~11일 협상 중재…2월 이후 美 참석 첫 대면 회담

돈바스 영토 놓고 평행선…'안보 보장 먼저' 美 구상

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 백악관이 이번 주 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 재개되는 러시아와 우크라이나의 평화협상에 대해 '신중한 낙관론'을 보였다. 미국의 중재로 양측이 다시 협상 테이블에 앉게 됐지만, 돈바스 영토 문제를 둘러싼 입장차가 여전해 실질적인 합의에 이를 수 있을지는 불투명하다.

악시오스에 따르면 미국 당국자들은 9일(현지시간) 기자들에게 10~11일 열리는 러시아·우크라이나 협상에 대해 긍정적인 신호가 나타나고 있다고 밝혔다. 이번 회담은 지난 2월 이란 전쟁으로 협상이 중단된 이후 미국 중재단이 참석한 가운데 양측이 대면하는 첫 자리다.

스티브 위트코프 백악관 특사와 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 협상을 재개하도록 설득하기 위해 수주간 공을 들였다.

스티브 위트코프 미국 백악관 중동특사(오른쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너(왼쪾).[사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령과 참모들은 미국이 러시아산 경유 판매 제재를 해제하는 등 모스크바가 환영하는 조치를 취한 만큼 푸틴 대통령이 더 유연한 태도를 보일 것으로 기대하고 있다.

한 미국 당국자는 "푸틴 대통령과 우리가 구축한 관계가 이번 협상에서 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다. 이 당국자는 위트코프와 쿠슈너가 아부다비 회담 이후 모스크바와 키이우를 방문해 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 직접 만날 수도 있다고 전했다.

◆ 군사·정치 두 갈래 협상…돈바스 영토 문제가 최대 걸림돌

이번 아부다비 회담은 군사와 정치 두 개의 실무그룹을 중심으로 진행된다.

미 유럽사령부 사령관 알렉서스 그린케비치 장군이 이끄는 군사 실무그룹은 전후 휴전 감시와 안보 체계를 논의한다. 이 분야에서는 지난 2월 직전 협상에서 상당한 진전이 있었던 것으로 전해졌다.

정치 실무그룹은 가장 민감한 쟁점인 영토 문제를 다룬다. 지난 2월 협상에서는 이 사안에 진전이 없었다.

양측의 공개 입장은 여전히 평행선이다. 러시아는 돈바스 지역 전체에 대한 지배권을 요구하는 반면, 우크라이나는 현재 전선을 기준으로 영토를 나눠야 한다고 주장한다.

러시아가 우크라이나 도시들에 대한 공격을 강화하고 푸틴 대통령이 휴전에 동의하지 않는 점도 협상 전망을 어둡게 하는 요인이다.

다만 미국 당국자들은 양측이 최근 몇 주 동안 영토 문제와 관련해 "다소 유연성을 보였다"고 전했다. 이들은 안보 보장에 대한 합의가 먼저 이뤄져야 영토 문제도 타결될 수 있다고 보고 있다.

미국 당국자들에 따르면 위트코프와 쿠슈너는 지난 2주 동안 러시아와 우크라이나 당국자들과 매일 전화 통화를 하며 협상을 준비해 왔다. 하루에 여러 차례 통화한 날도 있었던 것으로 전해졌다.

◆ 유럽·러시아 별도 안보 대화 추진…우크라, 3자 정상회담도 희망

미국은 러시아와 우크라이나의 협상 외에 유럽 국가들과 러시아 간 별도의 안보 대화도 추진하고 있다.

위트코프와 쿠슈너는 북대서양조약기구(NATO·나토), 유럽연합(EU), 영국·프랑스·독일·이탈리아 등 유럽 주요 4개국의 고위 당국자들을 아부다비로 초청해 러시아·우크라이나 협상과 별도로 논의하도록 했다. 우크라이나의 유럽 동맹국들은 전후 안보 체계를 마련하는 데 핵심적인 역할을

맡을 전망이다.

미국은 유럽 국가들과 러시아가 긴장 완화와 충돌 방지를 위한 새로운 방안을 논의하는 세 번째 협상 트랙을 출범시키기를 원하고 있다. 그러나 유럽 각국에서는 이 구상에 대한 의구심이 크다.

이 구상이 유럽을 러시아에 대한 안보 위협으로 규정해 온 러시아 측 주장을 사실상 인정하는 결과를 낳고, 나토를 약화시킬 수 있다는 우려에서다.

미국 당국자들은 새로운 유럽·러시아 안보 구상이 나토를 대체하거나 유럽 안보에서 나토가 맡는 핵심 역할을 약화시키지는 않을 것이라고 강조했다. 오히려 유럽과 러시아 간 새로운 안보 합의가 우크라이나 전쟁을 끝내는 데 도움이 될 수 있다는 입장이다.

위트코프와 쿠슈너는 러시아가 아부다비 회담 이후 다음 협상부터 유럽 대표들의 참여를 받아들이기를 기대하고 있다.

우크라이나 측은 이번 협상의 우선순위로 세 가지를 제시했다. 흑해의 긴장을 완화해 곡물 수출을 원활히 하고, 겨울이 오기 전에 우크라이나 발전소와 러시아 정유시설에 대한 공격을 중단하는 합의를 마련하는 것이다.

아울러 트럼프 대통령과 푸틴 대통령, 젤렌스키 대통령이 참여하는 3자 정상회담 개최도 추진하고 있다. 회담은 다음 달 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 기간에 개최하는 방안이 거론된다.

미국 측은 이번 협상을 통해 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령이 내려야 할 결정을 구체화하겠다는 구상이다.

한 미국 당국자는 "합의를 향해 상당한 진전을 이루고 양측의 간극을 좁힐 기회가 있다"며 "양측을 다시 협상 테이블로 불러내는 일은 쉽지 않았지만, 중재자로서 긍정적인 신호를 보고 있다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com