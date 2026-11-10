아이폰 듀오, 출시 2주 만에 중고 매입가 최대 38% 하락

AI 핵심 요약beta
- 애플은 10일 출시 2주 된 아이폰 듀오 중고 매입가가 최대 38% 하락했다
- 아이폰 듀오 256GB 모델은 파손·고장 시 출고가보다 70% 낮게 평가됐다
- 디스플레이 결함 논란과 최대 999달러 수리비가 중고가 하락 요인으로 거론됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내부 화면 수리비 999달러…국내 미개봉 제품도 정가 이하 매물
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오'가 출시 2주 만에 출고가 대비 최대 38% 낮은 중고 매입가를 기록했다. 일부 제품에서 발생한 디스플레이 결함 논란에 높은 수리비 부담까지 겹치면서 아이폰의 강점으로 꼽혀온 중고 가격 방어력이 흔들리고 있다는 분석이다.
10일 미국 중고 스마트폰 가격 비교 플랫폼 셀셀(SellCell)의 감가상각 데이터에 따르면 아이폰 듀오 2TB 모델의 최상급(Mint) 기준 최고 매입가는 1971달러로 집계됐다. 출고가 3199달러보다 1228달러(38.4%) 낮은 수준이다. 지난달 23일 출시된 지 약 2주 만이다.
기본형인 256GB 모델도 출고가 1999달러 대비 최상급 제품의 최고 매입가가 1560달러로 22.0% 낮았다. 사용 흔적이 있는 양호(Good) 등급은 1315달러로 34.2%, 일반 중고(Poor) 등급은 1107달러로 44.6% 낮은 가격이 책정됐다.
화면 파손 등 기능 이상이 있는 제품의 감가 폭은 더욱 컸다. 256GB 모델의 파손·고장(Faulty) 등급 최고 매입가는 600달러로 출고가보다 70.0% 낮았다. 다만 해당 수치는 중고 업체들의 최고 매입 제시가격을 출고가와 비교한 것으로, 실제 개인 간 거래가격이나 출시 이후 매입가 변동률과는 차이가 있다.
중고 가치 하락의 배경으로는 높은 수리비와 내구성 문제가 거론된다. 아이폰 듀오의 미국 기준 내부 디스플레이 수리비는 보증 서비스 미가입 시 999달러로, 기본형 출고가의 절반에 달한다. 국내 수리비는 164만9000원이다.
중고 매입업체 입장에서도 부담이 크다. 제품 매입 이후 디스플레이 결함이 발견되면 수리비에 물류비와 판매 비용까지 발생해 수익성이 크게 낮아질 수 있기 때문이다. 이 같은 위험이 중고 매입가격을 낮추는 요인으로 작용할 수 있다는 분석이다.
국내 중고 거래시장에서도 가격 하락이 나타났다. 국내 출고가 329만원인 256GB 모델은 출시 초기 품귀 현상으로 380만~400만원대까지 거래 호가가 형성됐지만, 이후 382만원에서 342만원으로 나흘 만에 40만원 하락한 사례가 확인됐다. 미개봉 제품도 310만~320만원대에 판매 매물로 등장했다.
이는 출시 직후 불거진 내부 디스플레이 균열과 힌지 관련 내구성 논란이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 애플은 일부 아이폰 듀오에서 내부 디스플레이 문제가 발생할 수 있다는 사실을 인정하고 해당 고객에게 제품 교체를 안내했다. 다만 전체 판매량 대비 결함 발생 비율은 공개되지 않았다.
경쟁 제품인 삼성전자 갤럭시 Z 폴드8과 비교해도 수리비 부담이 높다. 해외 IT 매체 안드로이드 오소리티에 따르면 갤럭시 Z 폴드8의 내부 디스플레이 수리비는 419~579달러로 아이폰 듀오의 999달러보다 낮다. 해당 매체가 진행한 온라인 투표에서는 응답자의 85%가 갤럭시 Z 폴드8을 경제적으로 더 합리적인 제품으로 선택했다. 다만 응답자 114명을 대상으로 한 독자 투표인 만큼 전체 소비자 선호도로 일반화하기는 어렵다.
아이폰 듀오의 중고 잔존가치가 향후에도 하락세를 이어갈지는 지켜봐야 한다. 초기 품귀 현상에 따른 가격 거품이 해소되는 과정일 수 있지만, 내구성 문제와 높은 수리비에 대한 소비자 우려가 지속될 경우 중고 시장뿐 아니라 신규 구매 수요에도 부담으로 작용할 가능성이 있다.
mkyo@newspim.com