이베이 한국 셀러, 블프 판매 품목 다변화…카메라·완구 상위권 진입

AI 핵심 요약beta
- 이베이는 10일 지난해 한국 판매자 평균판매가격이 전년보다 62% 상승했다고 밝혔다.
- 지난해 매출 상위 상품군은 카메라, 자동차 부품, 완구·취미용품 순으로 집계됐다.
- 완구·취미용품에서는 레고와 고가 수집 카드의 거래가 두드러진 것으로 나타났다.
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레고 평균판매가 394달러…엔터테인먼트 굿즈 매출 7위
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 지난해 이베이 블랙프라이데이 시즌 한국 판매자의 매출을 이끈 상품은 카메라와 자동차 부품, 완구·취미용품으로 나타났다. 수집품과 전문 장비 등 다양한 품목이 거래되면서 상품 평균판매가격도 전년보다 높아졌다.
이베이는 지난해 11월 8~28일 한국 판매자의 판매 데이터를 분석한 결과 평균판매가격(ASP)이 2024년 비교 기간인 11월 9~29일보다 62% 상승했다고 10일 밝혔다.
매출 상위 상품군에도 변화가 있었다. 2024년에는 헬스·뷰티, 패션 액세서리, 자동차 부품이 상위 3개 분야였지만 지난해에는 카메라, 자동차 부품, 완구·취미용품 순으로 집계됐다.
1위인 카메라 분야에서는 드론 판매액이 전년 대비 세 자릿수 증가율을 기록했다. 디지털 카메라는 후지필름과 캐논 등의 거래가 활발했다. 이베이는 젊은 소비자의 복고 취향과 희소 모델을 찾는 수요가 영향을 미친 것으로 분석했다.
자동차 부품에서는 현대차·기아 등 국내 완성차 브랜드 관련 제품이 상위권에 올랐다. 자동차 부품은 한국 판매자뿐 아니라 이베이 전체 판매자 기준으로도 매출 1위 상품군이었다.
완구·취미용품에서는 레고의 판매단가 상승이 두드러졌다. 평균판매가격은 2024년 285달러에서 지난해 394달러로 약 38% 올랐다. 특정 시리즈와 희소 제품을 확보하려는 수집 수요가 반영됐다는 설명이다.
고가 카드 거래도 이뤄졌다. 미국프로농구(NBA) 선수 알페렌 센군의 유니폼 조각이 담긴 '2021-22 파니니 유니폼 패치 사인 루키 카드'는 3만2512달러에 팔렸다. '원피스 몽키 D. 루피 한정판 PSA 10' 카드의 거래 가격은 1만7655달러였다.
엔터테인먼트 굿즈는 한국 판매자 매출에서 7위를 기록했다. 이베이 전체 순위인 24위보다 높았으며, 평균판매가격도 전년 대비 23% 상승했다. 트와이스 포토카드와 스트레이 키즈 앨범, 지드래곤과 IPX의 공식 캐릭터 '조앤프렌즈' 상품 등이 거래됐다.
nrd@newspim.com